ORFIS seguirá contratando auditores temporales para ponerse al día

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) seguirá contratando auditores de forma temporal en 2021 para ponerse al día con los procesos de fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020.



Así lo externó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, quien reconoció que por la pandemia se proyectan fuertes medidas de austeridad para 2021.



Sin embargo, pidió que no haya recortes para el ORFIS, pues tiene el compromiso de no contratar despachos externos.



“La consideración para realizar el trabajo este año es hacerlo con nuestros propios recursos y asumir las consecuencias de ello”, señaló.



Explicó que los trabajos de fiscalización se han atrasado por la pandemia y es necesario contratar auditores para que se cumpla con la fiscalización, una responsabilidad que se asumió a su llegada al órgano.



"Es algo que no quisiéramos que ocurriera, sabemos que va a haber recortes y que viene a la baja el presupuesto para Veracruz, no sabemos qué tanto pero esperamos que lo que corresponde al ORFIS no sea significativo porque sí requerimos el recurso".



“Necesitamos cumplir y para eso es necesario que estemos contratando auditores, para hacer con nuestros propios recursos la fiscalización”, declaró.



Recordó que en 2020 como una medida de contención del gasto se determinó ahorrar y no contratar despachos externos, luego de que en 2019 se invirtieron 15 millones de pesos.



“Entramos en el otro que tiene que ver con los despachos, porque este año no hubo contratación de ellos”.



Aseveró que el ORFIS es uno de los órganos de fiscalización que más ha sufrido con la pandemia, pues hay contagios y decesos entre el personal; así como de sus familiares.



Mencionó que a la fecha realizan la revisión de la Cuenta Pública 2019, luego de que se suspendieron jornadas de capacitación y las actividades en el órgano a causa de la contingencia.