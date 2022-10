ORFIS tiene hasta 7 años para actuar ante anomalías de Exalcaldes

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Delia González Cobos, informó que mantienen más de 500 expedientes abiertos por auditorías.De dichos expedientes, alrededor de 400 pertenecen a municipios en los que todavía no está totalmente definido si hay faltas administrativas. Además, existe un plazo de hasta 7 años para proceder en dado caso.Luego de que el alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño, adelantara en días pasados que hay nuevas denuncias por presuntas irregularidades en la administración pasada contra Polo Deschamps, González Cobos aclaró que son varios los expedientes que se siguen revisando.“Nosotros tenemos expedientes abiertos todavía, no se han cerrado, de muchos municipios, no solamente de Medellín, sino muchos otros municipios. (…) Hay expedientes abiertos en los que se determinara en su momento la responsabilidad ya sea administrativa o penal si no se hacen las aclaraciones debidas”, dijo.Apenas este viernes, el ORFIS entregó al Congreso del Estado el Informe de la Cuenta Pública 2021.González Cobos recordó que existe un plazo de 7 años para establecer responsabilidades a servidores públicos por irregularidades, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que aún hay expedientes abiertos."La Ley General de Responsabilidades establece 7 años, nosotros estamos apenas cumpliendo un año con los expedientes abiertos; tomemos en cuenta de que cada ejercicio que se aprueba por los diputados implica más de 30 expedientes en cada ocasión, y de esos 300 expedientes hay que integrar las aclaraciones que deban de hacerse". De acuerdo al Artículo 74 de dicha Ley , las faltas administrativas graves o faltas de particulares tienen un plazo de prescripción de 7 años “contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado”.Asimismo, atribuyó el aumento de trabajo y las irregularidades encontradas a la transición en las administraciones municipales.“El hecho de que se hubiera dado en este ejercicio una transición de poderes a nivel municipal impactó de lleno, ya que no se tuvo en muchos casos la oportunidad de solventar con la documentación debida, esperamos que los Diputados ahora tengan a bien aprobarlo y que nos den la instrucción para que en la siguiente etapa tengan la posibilidad de aclarar todo lo que quedó pendiente”, finalizó.