Organización Reforestando Cuencas pide a Columnistas desistan de comentarios

Las y los integrantes de Sociedad Civil Organizada Reforestando Cuencas emitimos este comunicado en respuesta a los ataques sin sentido que han emitido pseudo periodistas encumbrados y agazapados en las plataformas digitales de medios de comunicación reconocidos. Bitácora del Golfo, InfoVer Noticias, Encrucijada Política, Los políticos, El Metropolitano de Veracruz, NV Noticias, Al calor Político y entre otros. Replican mentiras sin hacer trabajo de investigación.Ricardo Chua Agama “Columnista” de la página digital (NNOTICIAS Opinión, Información), en su columna Sale y Vale inicia con un golpeteo sin sustento alguno y con desconocimiento del trabajo voluntario que realiza la ciudadanía desde hace más de 10 años en 14 municipios en la región de Naolinco, microcuenca de Naolinco y cuenca del río Actopan.Es secundado por los reaccionarios “columnistas” Iván Calderón Flores quien publica en la página digital (Claudia Guerrero) “Cobro de moches”. y Raymundo Jiménez de Al Calor Político “Nuevos millonetas” Reforestando Cuencas es un colectivo sin fin de lucro que promueve la participación ciudadana a través de un proyecto integral medioambiental regional, es decir, no tenemos personalidad jurídica como A.C. y por lo tanto no podemos acceder a recursos públicos.Es arduo el trabajo realizado con el voluntariado de la región en beneficio del medio ambiente y todas las actividades que realizamos es con recursos materiales y económicos propios de las y los que integramos Sociedad Civil OrganizadaReforestando Cuencas.Para conocimiento del mal comunicador Ricardo y demás repetidores de mentiras, así como de quien tenga acceso libre a este comunicado y para crear criterio propio enlisto algunas de las actividades que realizamos de acuerdo al calendario de actividades anual:Acopio De Residuos: 2 veces al año. (febrero y noviembre). Se recolectan pilas alcalinas, aceite de cocina, llantas, medicamento caduco, aparatos eléctricos y electrónicos y colillas de cigarro.Reforestación: 1 vez al año. (Iniciamos con reuniones de organización en mayo, siembra de árboles en julio y culmina en octubre).Cursos, charlas, foros y conferencias: A quien lo solicita (Escuelas, colonias, barrios, otros colectivos). Se otorga sin costo alguno, se abordan temas diversos sobre Educación Ambiental, participación ciudadana, políticas públicas con enfoque a política ambiental, separación de residuos, consumo responsable, etc.Recolección de semillas e intercambio: Todo el año se colecta semilla de árboles frutales y forestales, así como semillas de maíz, calabaza, frijol, chile, etc. Para su intercambio y libre circulación entre campesinos. Viveros Comunitarios: Actualmente se impulsan 5 espacios donde reproducimos planta (árboles frutales y forestales). Con mucho esfuerzo compramos herramienta, malla sombra, bolsa, tierra, sustrato y hacemos trabajo comunitario desde que se recolecta la semilla, se siembra para germinar, se pasa a la bolsa, se cuida para su correcto desarrollo en los primeros meses y se lleva al campo en época de reforestación.Huertos Comunitarios: Con el fin de preservar semillas nativas y promover la soberanía alimentaria trabajamos con comunidades donde cultivamos diversos productos del campo, específicamente lo que se da en hortaliza.Elaboración de Abonos Orgánicos: Con la elaboración de Biofertilizante a base de lactosuero se elimina un contaminante que regularmente contamina los ríos, se utilizan los residuos orgánicos de frutas y verduras para su aprovechamiento en el campo.Salva tu Maíz Salva tu Familia: (Primer domingo de diciembre, en el marco del día del no uso de agrotóxicos). Se intercambian experiencias sobre la importancia de preservar, reproducir y el libre intercambio del maíz y lo que se cultiva en la milpa como base alimentaria de nuestra sociedad. Se imparten talleres sobre abonos orgánicos, caldos minerales y fermentados. Actualmente impulsamos la creación de una comisión especial para la protección, conservación y fomento del Maíz nativo en el congreso del Estado de Veracruz.Limpieza de ríos, playas, lagunas y tiraderos a cielo abierto: (Todo el año). ubicamos el sitio por prioridades, algunas por denuncias anónimas, se convoca a la sociedad civil a participar. En el año que está por concluir 2022, atendimos 2 playas,2 ríos, 1 laguna y un tiradero en una barranca. En estas acciones nos ha acompañado la SEDEMA Y PMA. Toman cartas en el asunto. Mesa de trabajo para atender las problemáticas de la microcuenca del río Naolinco: En dicha mesa colaboramos con la SEDEMA, PMA, UV, Tecnológicos de Perote y Misantla. Productores de queso de Miahuatlán y presidentes municipales. SEDEMA gestionó un recurso por el fondo de hidrocarburos y lleva un avance significativo.Construcción de Humedales Artificiales: En colaboración con el tecnológico de Misantla estamos impulsando la construcción de humedales para tratar las aguas residuales de localidades rurales superiores a mil habitantes, eso es posible con el conocimiento de la investigación desarrollada en la institución educativa y gracias al trabajo comunitario. Hay en puerta dos proyectos.En fin, como podrán constatar los inteligentes lectores, hemos trabajado sin descanso solo con un interés supremo, el cuidado del Medio Ambiente.Esperamos que lo que aquí se ha expuesto esté al alcance del entendimiento del autor de dichas calumnias.No negamos la colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz, todo lo contrario, existe una estrecha colaboración pues ha sido indispensable el acompañamiento con las asesorías en diversos temas por parte del personal profesional que ahí labora. Este año nos integramos a la exitosa campaña de reforestación “Fabriquemos agua reforestando”. SEDEMA donó planta de diferentes especies, hicimos la solicitud por oficio como cualquier otra persona física o moral. Juntos plantamos 40 mil árboles en 31 municipios.En lo que respecta al Titular de dicha secretaría, el Ing. Juan Carlos Contreras Bautista, desde nuestra experiencia, lo consideramos un servidor público intachable, es un buen aliado de los movimientos ambientales, siempre está dispuesto a escuchar y a atender las problemáticas con determinación.Ricardo Chua, Iván Calderón y Raymundo Jiménez. Las y los integrantes de Reforestando Cuencas respetamos su libertad de expresión y comunicación, practicar el noble oficio de hacer periodismo y comunicar debe ser con ética, con imparcialidad y objetivo. NO aceptamos que lo hagan denostando el trabajo de miles de ciudadanos con un elevado grado de conciencia, cada fin de semana nos reunimos para mejorar el mundo en que vivimos, incluso, por llevar a cabo actividades dejamos de tener momentos especiales con la familia.Les exigimos se desistan públicamente de sus comentarios sobre los vínculos y corruptelas que solo existen sin pruebas en el imaginario del que publica y los que replican, de lo contrario, quedarán como mentirosos. A la vez, les invito para que constaten nuestro trabajo y de ser necesario podemos abrir un debate público.