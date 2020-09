Organizaciones apoyarán con desinfección gratuita a comercios de Medellín de Bravo

Comerciantes de Medellín de Bravo denunciaron que existe desinterés por parte del Ayuntamiento para apoyarlos con desinfección de espacios para evitar contagios de COVID-19.



Detallaron que después de que esta ciudad estuviera confirmada como parte de los lugares que entran en el semáforo naranja, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, decenas de establecimientos volverán a abrir sus puertas de forma gradual durante las siguientes semanas.



Indicaron que aunque han pedido apoyo municipal no han recibido atención por parte de Ayuntamiento, por lo que han buscado apoyo por parte de asociaciones civiles para tener desinfecciones de forma gratuita, pues admitieron que no tienen recurso para realizar estas acciones ya que las ventas han sido muy bajas debido a la pandemia.



Al respecto, Lissethe Martínez Echeverría, presidenta de Mujeres de Impacto Social, explicó que apoyarán a locatarios medellinenses y realizarán desinfecciones gratuitas con la intención de que estos puedan cumplir con las medidas de higiene que pide la Secretaría de Salud y sus clientes tengan la confianza de acudir y así se reactive la economía en la ciudad.



“Llevamos gratuitamente de la mano del grupo Corza, la desinfección de los locales establecidos, de los negocios, en todo el municipio de Medellín de Bravo (…) no tenemos un límite de locales, esta primera desinfección es gratuita (...) pero posterior a eso, para también fomentar la economía de las empresas que participan con nosotros, si el local comercial requiere otra desinfectada (se cobrará aunque a) costos accesibles", dijo.



Detalló que los comerciantes interesados en recibir apoyo con desinfección se tiene que acudir a las oficinas de Mujeres de Impacto Social que se ubican en Circuito Turquesa Oeste, número 42 237 en el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno o llamar al 2293 09 03 95.



La activista también exhortó a la administración municipal a unirse a este tipo de apoyos ya que reconoció que la actividad comercial de Medellín de Bravo se desplomó desde que empezó la pandemia.