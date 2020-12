Organizaciones de DH rechazan postura del Estado mexicano ante caso Ernestina Ascencio

La posición del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sólo es una muestra de desdén y desprecio frente a la suerte que tuvo Ernestina Ascencio y su comunidad, sino ante las mujeres y pueblos indígenas que con esa postura no reciben el trato digno y respetuoso que merecen sus derechos humanos, señaló la coordinadora de Kalli Luz Marina, Lizett Hernández Cruz.



Al sumarse con otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) en rechazo a la “verdad histórica” a la que se apegó el Gobierno Federal, expuso que, con su postura, el Estado dejó atrás la posibilidad de avanzar a la verdad y justicia negadas durante los 13 años transcurridos desde la violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército que derivó en la muerte de la anciana, expresó.



Lamentó que una vez más se reafirme que la causa de la muerte de la señora Ernestina Ascencio fue debida a causas naturales por una anemia y no derivado de la violencia sexual que se comprobó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



Incluso, mencionó, las autoridades mexicanas no pudieron responder a los cuestionamientos que hizo la Comisión Interamericana, como las facultades de la CNDH en el ámbito de la investigación penal, en específico sobre la posibilidad de revisar las evidencias científicas y su poder para cambiar la información pericial, que fue cuando el entonces presidente de la República hizo saber la causa de la muerte de la anciana indígena y la frecuencia sobre la que un mandatario federal declare por investigaciones en materia penal.



Por ello, expresó, Kalli Luz Marina, junto con las ONG´s Abogadas y Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, Centro Heriberto Jara y la Coordinadora Nacional de las Mujeres Indígenas, expresan su rechazo a la postura del Estado y esperan que la CIDH emita su informe y haga las recomendaciones para resarcir las afectaciones ocasionadas por este hecho “y terminar con la opacidad e impunidad del caso garantizar el derecho a la verdad, y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y pueblos indígenas.



Cabe recordar que la agresión a Ernestina Ascencio, de 73 años, ocurrió el 25 de febrero de 2007, cuando sus familiares la encontraron herida de gravedad tras haber sido víctima de agresión sexual, hechos de los que antes de morir la anciana señaló a “los hombres de verde”.