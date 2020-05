Organizaciones de Perote solicitan limpieza de “cajas” de agua potable

Perote, Ver. A 28 de mayo de 2020

A quien corresponda.



Se hace un comunicado a la opinión pública por los acontecimientos que se han llevado a cabo en la región de Perote Veracruz, en los cuales se destaca uno de suma importancia. Este acontecimiento presenta a detalle el cómo ciudadanos que se percatan de malos hábitos sanitarios en los almacenes de agua potable, denominadas “cajas de agua”, en donde se desprenden olores desagradables.



Estos ciudadanos logran abrir la caja y descubren decenas de aves muertas que están dentro de esta, poniendo en marcha la evacuación de dichas aves que ocasionaban tan desagradable olor. Estas personas para tener una evidencia justa para el comunicado en general a la población y sus autoridades logran realizar un video el cual demuestra como ellos están evacuando las aves muertas.



Por tal motivo, las organizaciones que se prestan para escuchar al pueblo y servir al mismo como “Grupo Colegiado Benito Juárez de Perote Veracruz”, “Activemos a Perote Asociación Civil”, “Vicente Guerrero Asociación Civil”, “Ciudadanos Ocupados Asociación Civil” y “Reforma Educativa Grupo Social” tenemos el compromiso de comunicar esto a nuestras autoridades y medios de comunicación para tomar cartas en el asunto, pidiendo el resultado de la Jurisdicción Sanitaria de este caso.



Por otra parte, existe un reglamento en el cual redacta que,



“… omisión en el cumplimiento de un deber legal, al no tomar las acciones necesarias para garantizar el suministro de agua requerido por la población, como un derecho constitucional según lo establece la Ley 21 de Aguas para el Estado de Veracruz…”



Y cuyo desabasto se manifiesta clara y rotundamente desde años atrás y que en innumerables ocasiones se le ha solicitado que atienda está situación que se torna en emergencia en hogares con niños, personas enfermas y que puede ocasionar una crisis sanitaria por falta de salubridad en los hogares, negándose a cumplir con su obligación de proporcionar el servicio ya sea a través de la red de distribución o con pipas, llegándose el caso, a tener que pagar como usuarios, no solamente el servicio en casa (que además no hay agua) y las pipas que de manera un tanto inexplicable, disponen de agua para venderla sin limitación alguna.



Como organizaciones civiles solicitamos de la manera más atenta la intervención del Congreso y de las autoridades correspondientes ante la situación que se presenta en esta región, debido a evitar brotes de enfermedades que ponen en riesgo a la población además de la pandemia que presentamos.



ATENTAMENTE

Activemos a Perote Asociación Civil

Ciudadanos Ocupados Asociación Civil

Grupo Colegiado Benito Juárez de Perote Veracruz

Reforma Educativa Grupo Social

Vicente Guerrero Asociación Civil