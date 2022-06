Organizaciones lamentan que autoridades de Xalapa desdeñen su ayuda

Red Estatal de Inclusión continúa sin ser atendida por el Ayuntamiento de Xalapa, así lo aseguró Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI) e integrante de dicha red.Refirió que la Red Estatal de Inclusión solicitó una audiencia con el alcalde Ricardo Ahued que se programó la semana pasada; sin embargo, afirmó que hasta el día de hoy no los han recibido.La representante de CABE aseguró que se mantienen firmes en la intención de trabajar junto con el Ayuntamiento en el tema de la inclusión, al reiterar que las autoridades no atienden esta tarea con ética ni profesionalismo.“El apoyo para esto es fundamental, si bien es obligación del Gobierno garantizar el respeto a los derechos humanos también es cierto que (el ayuntamiento) no puede sólo, requiere de la colaboración de la sociedad en general”, comentó Martínez Vera.De igual manera recalcó que en el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece como propósito “promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales para toda persona con discapacidad”.A lo que aseguró que “no ha habido un avance. Hemos solicitado otra audiencia al ayuntamiento para dialogar, la idea es sumar y necesitamos ser tolerantes a la diversidad de opiniones y construir en conjunto”.