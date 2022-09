Organizaciones provida se pronuncian ante aborto legal; un “falso derecho humano"

En conferencia de prensa, organizaciones provida del Estado, agrupadas en la plataforma activate.org.mx, mostraron su rechazo al "Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro", pues acusaron que "bajo mentiras" y por presión internacional los legisladores de toda Latinoamérica están legislando sobre el "falso derecho humano al aborto".Señalaron que la interrupción legal del embarazo (ILE) no es una decisión libre sobre el cuerpo de la mujer, no existe un procedimiento seguro para terminar con la gestación, no es un derecho, ni es obligatorio, según ellos por los criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); además de que "busca borrar a las mujeres".Gustavo Balderas, presidente del "Frente Nacional por la Familia" en Xalapa, y en representación de las organizaciones, presentó un oficio entregado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso Local, para exponer su oposición a la ILE."No existe aborto seguro, no existe aborto gratuito porque nos cuesta a todos. Rechazamos está actitud de exigir a los médicos ir en contra de su consciencia para practicar abortos. Si una mujer es libre de decidir sobre su cuerpo pues un médico también es libre de decidir sobre su cuerpo y sus convicciones", afirmó.Además, la vicepresidenta del Frente, Ethel González López, reiteró que el aborto no es una cuestión de elección de la mujer, sino de derechos civiles."Cuando se priva a las personas de sus derechos humanos básicos, se violan sus derechos civiles. Los bebés no nacidos se ven privados de su derecho a la vida, el derecho más básico de todos, simplemente por su ubicación en el útero materno y su estado en desarrollo", puntualizó.También aseveró que no existe un aborto seguro, exponiendo que en países donde ya fue despenalizado siguen muriendo mujeres sometidas a este procedimiento, como el caso de María del Valle, una joven argentina que de acuerdo con sus palabras, "se realizó un aborto 'seguro' y lamentablemente murió".Ante los medios, los detractores del aborto cuestionaron que se le denomine como un derecho, alegando que éste está vinculado a un "acto de rectitud, a un acto correcto", lo que a su parecer contraría al aborto "porque despoja a un tercero de su vida con suma violencia".Insistieron que a diferencia de la ILE, el derecho a la vida sí está considerado en el marco jurídico internacional, particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.Adicionalmente, sostuvieron que las resoluciones emitidas por la SCJN, en esta materia, no tienen alcance o aplicación obligatoria en el Poder Legislativo, de tal manera que aseguraron que los legisladores no deben asumir como propio lo dicho por el máximo tribunal y por ende no entrarían en desacato si hacen caso omiso a su criterio.Por último, criticaron que las últimas iniciativas que promueven el aborto en México buscan agregar el término de "personas gestantes" a la ley, por lo que con ello, externaron, se "niega por completo que la naturaleza biológica reconoce que las mujeres únicamente son las que se pueden embarazar".