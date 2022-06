Organizan en Xalapa bodas colectivas “espirituales” de la diversidad sexual

Xalapa tendrá bodas colectivas, www.expobodasyxv.com y Universal Life Church junto con empresas xalapeñas en pro de la diversidad se unen para crear la primera edición de Bodas Colectivas y Espirituales, en marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual.“Será una boda con todos los elementos que implica, queremos hacer que las parejas vivan la experiencia completa, es decir todos los elementos reunidos, desde la llegada a un lugar que va a estar decorado única y exclusivamente para este evento y para ellos”, informó Santiago Salazar, organizador y coordinador de Expobodas.Prevén llevar a cabo la ceremonia el día 23 de julio, a las 17:00 horas, en “Xalapa Country” ubicado en la carretera Las Trancas-Coatepec.Debido a la recién aprobación del matrimonio igualitario en Veracruz, se podrá no sólo llevar a cabo una celebración espiritual, sino también cabe la posibilidad de realizarse de manera civil.Orgullo Xalapa se unió a esta celebración, por lo que Leonardo Ruiz Moreno invitó a las parejas que ya se casaron por la vía civil y no han tenido fiesta a consumarlo con esta festividad; “más de 40 empresarios están cobijando estas bodas colectivas. Estamos haciendo lo posible para que esto se haga también a través de la boda civil, ya sea con el Registro Civil de la Capital o en Coatepec. Estamos en pláticas con los Ayuntamientos y no vamos a descartarlo”.El evento contará con la presencia de un ministro de Estados Unidos, certificado por la Universal Life Church, quien oficiará la ceremonia y brindará un certificado que validará las uniones por esta iglesia. Asimismo, se está sumando la Iglesia Luterana, que también podría certificar a las parejas.“Invitamos a las primeras 100 parejas, ya tenemos varias confirmadas. Cuando lleguemos a 100 cerramos nuestro registro. Es la primera boda colectiva en este formato en la ciudad y no dudamos que va a ser un gran éxito”, aseguró Salazar.El evento tendrá un costo estimado de 3500 a 3900 pesos por pareja, que incluirá todos los beneficios de lo que significa una boda.