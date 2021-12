Organizan exhibición de Nacimientos, en Xico

La presidenta del Comité de Pueblos Mágicos de Xico, María Isabel Gómez Fernández, informó que el sector empresarial se organiza para llevar a cabo una exhibición de Nacimientos, tradición que se realizaba hace algunos años.Y es que dijo que Xico no sólo es una Villa Iluminada, ya que cuenta con gastronomía, naturaleza y sobre todo tradiciones, por lo que es necesario impulsar otras actividades y atraer el turismo.“Ahorita todos los empresarios y prestadores de servicios se están reorganizando, como no habrá Villa Iluminada; queremos invitarlos a ver los nacimientos, Xico era famoso por esto, se colocaban en las casas y establecimientos, es lo que se quiere. Xico no sólo es una villa, su gente y calidez, lo que ofertan, la naturaleza, se está trabajando sobre eso”, detalló.Asimismo, dijo que una vez que llegue la nueva administración, se continuará trabajando, aunque consideró que el comité no puede estar condicionado a los gobiernos, toda vez que a veces no hay ni recursos y en este sentido agregó que los que se quedan y trabajan son los empresarios y la población.“Con la nueva administración seguiremos trabajando de acuerdo con las posibilidades de cada quien, no podemos estar atenidos a un Gobierno, Xico no se ha parado por eso, más sino ha habido recurso, los que se quedan son los empresarios y los habitantes”, finalizó.