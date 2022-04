Orgullo Xalapa y Ayuntamiento colaborarán en sensibilizar sobre comunidad LGBT+

El Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil y la Asociación Orgullo Xalapa trabajarán de manera conjunta en diferentes actividades a lo largo del año para sensibilizar sobre la comunidad sexodiversa en la Capital, entre las que destaca la celebración del mes del Orgullo Gay en junio.Al respecto, el activista por los derechos LGBT+ y presidente de este colectivo, Leonardo Ruiz, informó que se reunió con el Alcalde de la Ciudad y su respuesta fue muy positiva."Conoce del trabajo, no ha sido un trabajo de un año, dos años (...) hemos trabajado durante más de siete años, la cultura, el turismo de la Capital del Estado, queremos reforzarlo más, tanto con Gobierno del Estado y el Municipal", comentó.Ruiz afirmó que tras el encuentro con el munícipe, éste los canalizó con las diferentes direcciones para darle continuidad a lo platicado sobre las actividades a desarrollar, como el paseo de catrinas, el desfile navideño, el apoyo a quinceañeras de escasos recursos, entre otras."Estamos trabajando sobre las fechas, la marcha, darle continuidad a lo que se aprobó en Cabildo que fue lo del alumbrado, el paso de cebra de la bandera del arcoiris, la placa de víctimas por crímenes de odio", expuso.Al acotar que lo que se busca es no dejarlo perder, sino darle continuidad al trabajo de Sumando Voluntades Xalapa y Orgullo Xalapa, el activista por la diversidad añadió que están recopilando todo para el mes de junio del Orgullo LGBT+ de la Capital, el Estado y a nivel internacional.Agregó que las actividades serían del 13 al 18 de junio, comenzando con el pintado de la bandera arcoíris en el paso peatonal en la intersección de las calles Revolución y Enríquez; además de una semana cultural informativa de sensibilización y concienciación, donde participarán psicólogos y abogados."Vamos a hablar y dar foros de psicología, porque también se vive violencia dentro de la comunidad gay de las parejas, porque no solamente es exclusivo de los héteros".El activista añadió que pidieron, mediante un oficio al Gobierno del Estado, que se coloquen las banderas del Orgullo Gay en el Palacio de Gobierno, como lo hacen en Palacio Nacional."Así como cuelgan el 8 de marzo de cada una de sus empleadas, que también se le dé la visibilidad a la comunidad gay del estado de Veracruz en el Palacio de Gobierno", concluyó Leonardo Ruiz.