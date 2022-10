Orizaba cobra uso de baños ante robos y abusos de quienes entraban: Alcalde

El alcalde Juan Manuel Diez Francos indicó que se tomó la decisión de cobrar el acceso a los sanitarios de Palacio Municipal porque ha habido mucho robo y abuso de quienes entraban.Mencionó que se han tenido que hacer tres remodelaciones en los baños porque hay quienes han destruido algunas cosas y desde que hay más paseantes que llegan “está peor”.Aseguró que las personas con discapacidad no tienen problema para entrar a los sanitarios y si alguien no tiene los 5 pesos puede acercarse a las coordinaciones para solicitar ese dinero.Señaló que de esta forma se busca cuidar el dinero que los ciudadanos pagan en impuestos a la ciudad y si bien los orizabeños son cuidadosos y respetuosos, mucha de la gente que ingresaba a los sanitarios no es así y hay personas de fuera que llegaban y además de usar los baños se robaban el papel higiénico.Mencionó que en todo el mundo se cobra ese servicio, pero en México hay gente que quiere que todo se regale, pero se tienen que cuidar los servicios a los orizabeños.Comentó que mensualmente se hacía un gasto de más de 100 mil pesos en papel higiénico e insumos y con los 5 pesos que se cobran desde el pasado lunes se espera recuperar algo de lo que se invierte y controlar el consumo de papel.Diez Francos agregó que quien tomó la determinación de cobrar el acceso fue él “porque soy el presidente”.