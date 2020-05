Orizaba entre los 50 municipios a nivel nacional con menor número de casos COVID-19

Orizaba figura dentro de los 50 municipios a nivel nacional que tienen menor número de casos de COVID-19, aseguró el alcalde Igor Rojí López, quien dijo que, en cuanto a las medidas de prevención, no bajarán la guardia, éstas seguirán como hasta ahora.



En entrevista el munícipe apuntó: "Hay una estadística de los cien más contagiados y los cincuenta menos contagiados y ahí estamos en los menos. Esto revela que se ha trabajado de una manera positiva en la ciudad y es lo que el Ayuntamiento está buscando; si estamos poniendo filtros sanitarios es para proteger a los orizabeños".



Añadió que Orizaba debe seguir teniendo mucho cuidado con la transmisión, por eso son los filtros sanitarios. "Es el caso de que en las entradas de la ciudad pedimos que quien ingrese lo haga con cubrebocas. No podemos cerrar la ciudad, pero sí debe cumplir la gente con las regulaciones que se piden".



De igual forma recordó que los cabildos tienen la atribución de definir cuál es la política que se aplicará, dependiendo de cada una de las condiciones de trabajo y como se observa el contagio en la ciudad, para el regreso a la "nueva normalidad".



"Sí tenemos la autonomía de poder decidir qué se hace dentro del municipio; nosotros hemos acatado cosas, pero también nos hemos adelantado, en otras hemos visto que hay cosas que no aplican para Orizaba".