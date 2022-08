Orizaba es segura, dice Alcalde, “somos la mejor policía de Veracruz”

A pesar de algunos incidentes de inseguridad que se han registrado en Orizaba y que la misma población los ha revelado, el alcalde Juan Manuel Diez Francos, insistió que la ciudad es segura, incluso presumió que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, le dijo que Pluviosilla tiene una de mejores policías del Estado.A pesar de que el propio director de la policía, Francisco Arenas Jaramillo presentó cifras del primer trimestre del año donde se evidenciaba una alza importante en estos y el robo de autopartes y vehículos, apuntó que de acuerdo a sus estadísticas, los robos a casa habitación, robos a mano armada entre otros delitos se mantienen a la baja.“En estadística todo se maneja a base de estadística y yo traigo la estadística de cinco años atrás y el robo a casa-habitación, el robo a vehículos, robo con violencia, estamos debajo de los últimos tres años, ya no me quiero comparar conmigo mismo, sino con la administración anterior, pero con todo y la pandemia que la gente no salía, bajó”.Explicó que cada uno de los delitos que se registran en la ciudad, se le informa diariamente al gobierno estatal y federal, incluso los casos que no son denunciados pero en donde requiere el ciudadano el apoyo de la Policía Municipal."El secretario de Seguridad Pública, el me ratificó y me dijo así, que somos la mejor policía del Veracruz y que siguiéramos así, esto fue en una plática más de amigos, yo quise ponerme a sus órdenes y presentarme y él me ratificó eso, hace mes y medio, ahora falta que oficialmente se empiece a colaborar”.El munícipe expresó que Orizaba no es un paraíso para que no se den situaciones de inseguridad, pero insistió que va bien la ciudad a diferencia de la región aledaña que aseveró está bastante mal.Por lo que aseguró es momento de sumar esfuerzos desde los municipios hasta las autoridades estatales, para lograr la paz en la zona. "Bienvenido el gobernador y todo lo que podamos hacer por la paz, a Orizaba le va bien pero la región no va bien, es el momento que nos tomemos de la mano y saquémos esto adelante”.Finalmente indicó que el almirante Arenas Jaramillo, no será removido, sino que se mantendrá en su puesto. "Seguirá haciendo un buen trabajo, él está muy apoyado por la Marina, por el teniente Placido y todo el grupo está haciendo un buen trabajo y vamos muy bien, todo lo demás es la gente que quiere desestabilizar a Orizaba y desestabilizar a nuestra policía".