Orizaba sigue sin Banco de Bienestar porque Alcalde así quiere

Luego de que pobladores de Tlaltetela protestaran contra construcción de un Banco del Bienestar en una zona cultural y educativa, el delegado de programas federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que se ha politizado el tema.Explicó que espera que la comunidad dirima por conveniencia y que se ponga orden pues solo es un grupo minoritario el que se opone a este proyecto.Reiteró que es un grupo minoritario que se opone a esta construcción por lo queestá convencido que el tema es político.En el caso de Orizaba no se concretó la edificación del Banco de Bienestar porque no hubo interés del alcalde Juan Manuel Diez y se tuvo que construir en Ixtaczoquitlán."Yo espero que el alcalde de Orizaba cambie su actitud pues yo no voy a entrar en pleitonadie", dijo Huerta.El funcionario acudió hoy a Córdoba a entregar acciones del programa Ampliación de Vivienda en donde se favoreció a Córdoba con 107 acciones de ampliación y en la última etapa serán otras 200 y que ya están listas para entregarse.