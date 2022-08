Orizaba ya no recibirá más de los felinos rescatados del Ajusco

Debido a las tres crías que nacieron en el Paseo del Río Orizaba recientemente, el Ayuntamiento ha decidido que ya no se traerán más felinos del santuario del Ajusco, informó la encargada de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA), Mayra de la Vega Aduna.“Tenemos, como dice el alcalde, una cantidad suficiente de leones, tigres, tenemos crías que van a crecer, creemos que tenemos ya una cantidad suficiente”, apuntó.Comentó que los felinos del santuario tienen muchos problemas de salud y con gusto se les puede apoyar, pero ven que el espacio en Orizaba ya no es suficiente y si no se van a tener bien no tiene caso.Incluso, mencionó que las actuales jaulas tendrán que ampliarse o ver que pueden hacer, pues las crías van a crecer.En cuanto al tigre que se trajo del santuario, indicó que aún presenta problemas de salud y bajo peso pero al menos se ve tranquilo.Indicó que a futuro se le piensa unir con otra tigresa con la que actualmente comparte una jaula dividida.Este jueves, el alcalde Juan Manuel Diez Francos presentó el “acta” de Leonel, el pequeño macho que nació el mes pasado, hijo de Príncipe y Princesa, con un evento en el Paseo del Río en el que estuvo el rector de la Universidad Anáhuac en el estado, Luis Linares Romero, así como docentes y alumnos de la institución.