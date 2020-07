Orizabeños hacen cuarta caravana consecutiva contra AMLO

Por cuarta vez, ciudadanos salieron en sus automóviles en un recorrido por las calles de la ciudad, con el propósito de exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que renuncie.



Aseguraron los participantes que el mandatario lo que busca es dividir a los mexicanos, que pretende imponer un modelo comunista y tiene al país en una situación muy difícil y mala para los mexicanos.



De igual forma reclamaron que en esta pandemia no haya una información real del tema, ni medicina, ni insumos para los médicos que están atendiendo esta epidemia.



Destacaron que hay pobladores que quieren desacreditar esta organización de ciudadanos que buscan fijar su postura sobre la situación que sufre el país.



"Desde que AMLO dice que somos chairos y fifís ya nos dividió. Mucha gente está con él porque les da para comer, los mantiene a pesar de que no hacían nada ni estudiaban".



Añadieron que lo que pretenden es hacer conciencia entre los ciudadanos, pues insistieron como en otras ocasiones, que no son un partido político ni tienen preferencia como organización por alguno.



Dijo que ante la epidemia, es que seguirán efectuando las caravanas con esta protesta en sus automóviles, así se guarda la sana distancia.