OSX estrena CD Libro con música de Beethoven y Robert Schumann

La Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV) estrenó el CD Libro “Notas con Música Vol. 1”, un detallado documento de consulta y privilegiada pieza musical que gustará tanto a curiosos como a coleccionistas.Aquí, la Orquesta presenta obras de dos compositores trascendentales para la Historia, Ludwing Van Beethoven (1770-1827) y Robert Schumann (1810-1856).El primer volumen de este proyecto de obras comentadas, tendiente a volverse colección, aborda la música como una las máximas expresiones de la razón humana, cuyo desarrollo está íntimamente relacionado con la dinámica y estructura de las sociedades.Desde los tiempos de auge para los griegos, dice la introducción al disco, pensadores como Platón y Aristóteles ya se interesaban en la influencia de la música sobre el orden político y social de las cosas.Ya en el siglo 18, las artes humanas evidenciaron su condición que trasciende de la experiencia estética para volverse fuente de conocimiento. Se trata de un tiempo muy fructífero para el cultivo de la mente y el espíritu occidentales, donde el campo musical tiene nuevas implicaciones con la filosofía, el lenguaje y el desarrollo de la civilización.A medida que la historia de la música avanza y presenta cambios, crea tendencias y estilos que marcan el contexto de diferentes épocas.En este volumen, la OSX aborda casi un siglo de Historia a través de composiciones de Ludwig van Beethoven y Robert Schumann, icónicos personajes con algunas décadas de distancia entre sí, que marcaron el arte y pusieron de manifiesto el impacto de la Sinfonía como género y el poder del piano en obras de un solo movimiento.Notas con Música es una coproducción de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y Radio Universidad Veracruzana, con la participación del Director Titular, Martin Lebel y Mei-Ting Sun como Pianista Invitado.Este primer volumen se presentan dos grabaciones en vivo realizadas por la Orquesta entre los años 2020 y 2021, donde se interpretan las obras “Sinfonía No. 3 en Mi Bemol mayor, Op 55 Heroica”, de Beethoven; y la “Introducción y allegro appasionato”, de Schumann.El CD Libro es una imperdible oportunidad para conocer a fondo lo que tanto cautiva a nuestros oídos y, desde una perspectiva que sumerge, invita a escuchar con un contexto en mente para comprender la influencia que la música tiene sobre la cultura y el paso del tiempo.Pues en la música convergen varias artes y disciplinas humanísticas que reflejan mucho de lo que la sociedad representa.Aquí se interpretan las obras la “Sinfonía No. 3 en Mi bemil mayor, Op 55 Heroica”, de Beethoven y “Introducción y allegro appasionato”, de Schumann,De acuerdo con lo descrito por Axel Juárez, las dos obras mostradas en este Volumen no solo enriquecen nuestro punto de vista sobre lo que escuchamos a través del placer, sino que presenta al arte como la máxima manifestación de la realidad humana.“Beethoven y Schumann fueron dos consumados maestros que conocían a la perfección su oficio cuando escribieron las obras que aquí se tratan… es hablar de obras musicales que, además de su innegable calidad musical, tienen una carga social y política insoslayable”, escribe Juárez.Y es que según lo relatado en el CD Libro, los tiempos de aquellos compositores fueron decisivos para la música occidental. Estos y otros grandes exponentes de la Historia dieron un carácter nuevo y más mundano a la música, cuya novedad desdibujó la distancia entre compositor y creación, resultando en obras que mostraban sentimientos, interpretaciones y desacuerdos a propósito del contexto de la realidad vivida.Así, estas notas con música creadas por la Universidad Veracruzana permiten saber más del arte y sus efectos, ofreciendo un disco de elegante diseño que es a su vez una fuente de conocimiento y pieza de colección.