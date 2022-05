OSX estrena concierto “Tándava para flauta y orquesta”, en Sala Tlaqná

Noche de flautas es la que prepara la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV), para su concierto de este viernes en el recinto Tlaqná, Centro Cultural, con un programa de sinfonías clásicas y la distinguida “Tándava para flauta y orquesta”, que se interpreta por primera vez en Xalapa.El reconocido Juan Carlos Lomónaco será director invitado y lo acompañará como solista Lenka Smolcakova, principal de flautas en la OSX. Cabe mencionar que la Obertura Festiva, de Rodolfo Halffter, es una obra que “corre llena de chispa a lo largo de toda su duración y es notable el contraste de color instrumental entre las secciones de cuerdas y de vientos-madera”.Es una pieza que lleva dedicación especial para la maestra Lenka Smolcakova, quien, para fortuna de los asistentes, es también la solista de la misma. En esta obra, Hebert Vázquez hace una magistral referencia a una danza que realiza el Dios Hindú Shiva; el inicio de “Tándava” busca expresar el vacío desde el cual Shiva/Nataraya perfila el devenir del universo y su incesante danza cósmica.“El autor recurre a los registros extremos de la orquesta: en el extremo grave se escuchan inmóviles los metales, fagotes, contrabajos y percusiones; en el agudo el piccolo solista, el arpa y el Glockenspiel (juego de campanas) entretejen sus primeros impulsos. Entre estos dos registros no hay nada.”, dice la descripción de esta imperdible melodía.Otra pieza a escuchar será la Sinfonía Clásica, en la cual Prokofiev recoge los principios derivados de las suites de ballet. La mayoría de sus temas son ligeros y de carácter danzante pero compuestos con una elegancia que les da sonoridad transparente y fuera de tiempo.Para cerrar la noche, la Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta la Sinfonía No. 35 “Haffner” de W. A. Mozart. Esta surgió de la conexión de Mozart con la familia más prominente de Salzburgo. Esta es una obra ardiente y contundente; el movimiento de apertura establece el tono con su atrevido y saltarín tema principal, escalas cortas y grandes acordes.La solista es originaria de República Checa. Inició sus estudios de flauta dulce a la edad de 6 años y, 4 años más tarde, inició su instrucción en flauta transversal. Cuando contaba con 14 años hizo su debut como solista, acompañada por la Orquesta de Cámara Jaroslav Kocian.En 1997 formó parte de la Orquesta Berg, en Praga, con la cual tuvo también varias apariciones como solista. Desde el año 2002 radica en México; como solista se ha presentado con la Orquesta Sinfónica de la UANL, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta Sinfónica de Minería y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.Es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Yucatán desde el año 2009. Se graduó en el Curtis Institute of Music, de Filadelfia, donde estudió dirección de orquesta con Otto-Werner Mueller. Asimismo, realizó estudios en la Pierre Monteux School con Charles Bruch y en la Universidad de Montreal.A los 23 años debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional de México y desde entonces ha dirigido más de 50 orquestas en diferentes países como EUA, Canadá, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, España, Portugal, Italia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria, Polonia, Rusia y Kazajistán.