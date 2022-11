OSX interpretará obras de Manuel de Falla, Georges Bizet y Henri F. Tomassi

La hechizante música de Manuel de Falla con “El amor brujo” y el denominado “Imposible” Concierto para trompeta de Henri F. Tomassi, acompañados de cuatro dramáticos movimientos de la reconocida “Suite de Carmen” de Georges Bizet y tres más de otra gran obra teatral de Manuel de Falla: “El sombrero de tres picos” forman parte del programa que la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) presentará este viernes, bajo la dirección del reconocido director internacional, el maestro Enrique Patrón de Rueda, como director Invitado del grupo artístico universitario.Este concierto será realizado el viernes 14 de noviembre a las 20:30 horas desde Tlaqná, Centro Cultural.Una de las óperas más queridas y populares entre el público, “Carmen” de Georges Bizet, es presentada a través de las escenas más memorables de las dos afortunadas invenciones melódicas de Bizet para orquesta y un bello pasaje de la ópera. De la Suite No. 1: “Aragonesa” e “Interludio”; de la Ópera Carmen: Habanera; y de la Suite No. 2: “Toreador”. Con interpretación de la reconocida mezzosoprano Sarah Holcombe,.Compuesto en 1948 en respuesta a una petición del Conservatorio de París, el “Concierto para trompeta” de Henri Tomassi fue catalogado como “imposible” por su alta dificultad. No obstante, el propio autor probó lo contrario a través de diferentes solistas de talla mundial como Maurice André o Jas Doets. Con estructura clásica de tres movimientos, el concierto carece de un tema central y se desliza directamente a través de “música pura” con cadenzas arriesgadas y pasajes virtuosos de gran nivel técnico. Convertido en uno de los conciertos para trompeta más importantes del s. XX, el solista de esta pieza será Bernardo Medel, trompeta asistente en la OSX.El “Amor Brujo” de Manuel de Falla, es una de las obras más interpretadas en la historia de la música española. Estrenada el 15 de abril de 1915, surge a raíz de la amistad de Falla con la cantaora Pastora Imperio, quien además dio interpretación vocal en el estreno. Esta pieza se basa en una historia de amor entre Candela y Carmelo, atormentados por el amante de la joven; desprendiendo originalidad musical a través de sus movimientos. Con interpretación de Sarah Holcombe, mezzosoprano.La solista, Sarah Holcombe, originaria de Mazatlán, Sinaloa. En el año 2007 inició sus estudios de canto en la Escuela Superior de Canto de esta misma ciudad, bajo la dirección de la Mezzosoprano Martha Félix y el prestigioso director de orquesta Enrique Patrón de Rueda. Ha participado en clases de perfeccionamiento vocal y talleres de ópera con Ángel Rodríguez, Ernesto Aboites, Luis Girón May, Rogelio Riojas, Álvaro Ramírez y James Demster. En la actualidad continua su entrenamiento vocal con el maestro José Miguel Valenzuela.El solista, Bernardo Medel, originario de San Felipe Otlaltepec, en el estado de Puebla, Bernardo es asistente de primera trompeta en la OSX desde 2008, ubicación que ganó por concurso. Forjado en la tradición de las bandas pueblerinas, su padre encabeza en la actualidad una banda sinfónica, integrada por hermanos, tíos y vecinos. Él mismo forma parte de la tercera generación familiar y se inició en el saxofón soprano desde los ocho años, hasta que a los 14 decidió que la trompeta sería su instrumento.Los boletos podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración, Zona UV, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h) y en Taquilla Tlaqná el día del evento a partir de las 11:00 h y hasta agotar existencias.A su vez también podrá encontrarlos en el sitio www.orquestasinfonicadexalapa.com