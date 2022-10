OSX ofrecerá variado concierto en el Teatro de la Reforma, en Veracruz Puerto

Después de tres años a causa de la pandemia, retorna al puerto de Veracruz la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV), en un esfuerzo artístico bajo la directriz rectoral de Martín Aguilar Sánchez y con el apoyo de la Vicerrectoría de la UV Veracruzana Región Veracruz; así como de Difusión Cultural y el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).El concierto tendrá lugar en el histórico Teatro de la Reforma. Con un programa especial la orquesta más antigua del país hace su satisfactorio retorno para goce del público porteño, presentando la nostálgica “Sinfonía No. 6, Patética” de Piotr I. Tchaikovsky, posteriormente “Tres Aires Chilenos” de Enrique Soro y destacadas obras mexicanas tales como: “Intermezzo de Atzimba” de Ricardo Castro, “El Festín de los Enanos” de José Rolón y la aclamada “Conga del Fuego Nuevo”, de Arturo Márquez.Como bien recordó, durante la rueda de prensa, la integrante de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Anamar García Salas, desde el año 2015 no se presentaba el grupo artístico en el Teatro de la Reforma, sin embargo antes de pandemia ofreció un concierto, en el World Trade Center, acompañado del grupo Los Ángeles Azules, durante la conmemoración de los 40 años del grupo proveniente del barrio San Lucas, en Iztapalapa.Este concierto será realizado el sábado 29 de octubre a las 18:00 horas desde el Teatro de la Reforma, Veracruz, bajo la dirección de Martin Lebel, director titular. Con el total respaldo de la UV, el concierto será de entrada libre. Los pases serán obsequiados en los siguientes puntos: Taquilla del Teatro de la Reforma, Vicerrectoría UV Región Veracruz, Facultades UV (Veracruz) y Difusión Cultural UV en la ciudad de Veracruz.La presentación inicia con la Sinfonía No. 6, “Patética”, compuesta entre febrero y agosto de 1893, debe su nombre a Modest Tchaikovsky, hermano del compositor, quien sugirió el nombre del ruso “papetichesky” que significa: ampuloso, apasionado o emocional.No obstante, esto no correspondía con la traducción y aunque al inicio gustó, tarde se arrepintió Piotr y se publicó con dicho nombre. Dedicada a su sobrino Vladimir Davidov, esta obra se considera programática por reflejar los sentimientos de Tchaikovsky, al punto de llenar sus ojos de lágrimas mientras la componía. En ese sentido, también es posible verla como una autobiografía reflejando las luchas, victorias y fracasos de él y la vida misma.Compuesta en 1942 en Puerto Montt, “Tres aires chilenos”, de Enrique Soro, con marcado carácter popular, presenta en su fiel estilo el ritmo de la cueca y el melodismo de la tonada, una de las más interpretadas a nivel mundial de su repertorio.De Ricardo Castro, es el “Intermezzo de Atzimba”, cuyo texto está basado en una antigua leyenda purépecha recogida por Eduardo Ruiz y puesta en forma de texto operístico por Alberto Michel y Alejandro Cuevas.Premiada en el Primer Congreso Nacional de Música en México, “El festín de los enanos” del mexicano José Rolón, se erige como una fantástica y divertida obra que compromete y demuestra el estilo artístico de su autor. Tras compartir con el compositor Paul Dukas en Francia, se perciben similitudes en esta obra con su famosa “El aprendiz de brujo”, lo cual lejos de ser una coincidencia, rinde tributo a la enseñanza que el francés dejó en el estilo de Rolón.“La conga del fuego nuevo” fue encargada al maestro Arturo Márquez por el Gobierno del Estado de Veracruz al ser nombrado director musical de la Cumbre Tajín 2000. Basado en el ritmo de la conga, baile afrocubano, Márquez expone temas rítmicos con toda la orquesta, sirviendo como acompañamiento a una línea melódica expresiva y cantable. Esta pieza es emblemática en el Estado de Veracruz por su interpretación en varias agrupaciones musicales, tanto profesionales como juveniles.