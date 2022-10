OSX prepara “Concierto para flauta”, de Nielsen; con Sabina Laurain como solista

Para este viernes 21 de octubre a las 20:30 horas, desde Tlaqná, Centro Cultural, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV), presenta el “Concierto para flauta” del danés Carl Nielsen, con la destacada participación de la flautista Sabina Laurain, y bajo la dirección de Albert Moehring, como director Invitado.Para beneplático del público el programa estará acompañado de un fascinante repertorio de obras programáticas: “La cueva del fingal” de Félix Mendessohn, “El buey sobre el tejado” de Darius Milhaud y “Suite Pulcinella” de Igor Stravinsky.Los boletos podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración, Zona UV, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h) y en Taquilla Tlaqná el día del evento a partir de las 11:00 h y hasta agotar existencias. A su vez también podrá encontrarlos en el sitio web: www.orquestasinfonicadexalapa.com Sabina Laurain, nació en la ciudad de Nueva York. Inició sus estudios de flauta a los diez años, y a los dieciséis ingresó a la Escuela de Música de la Universidad de Boston, donde estudió con los maestros Phillip Kaplan, James Pappoutsakis y de forma particular con Paul Fried, así como también con los grandes maestros Marcel Moyse, Jean Pierre Rampal y con el maestro Julius Baker, solista y flautista principal de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la más grande influencia en la vida musical de la Mtra. Laurain.Se ha presentado con agrupaciones como la Orquesta de la Ópera de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Dallas, la Camerata de Salzburgo y la Orquesta de Cámara de Santa Cecilia; de 1978 a 1982 fue integrante de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) a la que regresó en 1990 ocupando nuevamente, y desde entonces, el puesto de primera flauta, y con la que ha tocado como solista varias veces, siempre recibiendo excelentes críticas.Como director invitado, Albert Moehring, músico que nació en Ámsterdam, Holanda; estudió en el Conservatorio Real de Música (Universidad de Toronto) en Toronto, Canadá, donde se tituló como pianista.Obtuvo una beca completa para estudiar Dirección de orquesta en la Escuela de Música de Aspen, Colorado. Trabajó y estudió con varios directores legendarios incluyendo Walter Susskind, Leonard Bernstein, Leonard Slatkin y Peter Maag. Sus principales asociaciones musicales han incluido la Ópera Metropolitana de Nueva York y la Compañía de Opera Canadiense de Toronto, Canadá.El Maestro Moehring fue Director fundador de la Filarmónica de Charlotte, Carolina del Norte, y como su titular permaneció al frente de dicha agrupación durante veintitrés años. Su excelente musicalidad y destreza en el podio, capacidad de transmitir su pasión por la música tanto a la orquesta como al público y su habilidad de inspirar han resultado en una carrera sumamente respetada, con una reconocida trayectoria en la creación y desarrollo de orquestas y públicos.“La Cueva del Fingal” o también conocida como Obertura “Las Hébridas”, es un brillante y feliz lienzo musical en donde Félix Mendelssohn plasmó sus emociones e impresiones de este mágico lugar. Ubicado en el archipiélago de las Hébridas interiores, Escocia; un joven Mendelssohn de veinte años viajó hasta ahí en barco y quedó profundamente maravillado con la belleza de su paisaje, reflejando posteriormente esas sensaciones en esta obra.Cual música descriptiva de inspiración romántica, permite escuchar el sonoro oleaje a la entrada de la gruta, el peculiar grito de las gaviotas y hasta el aroma salino del aire marino.Derivado de la vasta devoción que Carl Nielsen sentía por el prodigioso Copenhagen Wind Quintet, fue que nació la idea de crear un concierto para cada miembro del quinteto, obras que reflejaran la personalidad de cada instrumento y su intérprete. Es así como en 1926 fue concebido el fascinante “Concierto para flauta y orquesta” dedicado a Holger Gilbert-Jespersen, estrenado en octubre del mismo año en París.De dos singulares movimientos, cuenta con bellos pasajes solistas y diálogos entre los alientos y la orquesta que rememoran a la música de cámara. Para el segundo movimiento recurre a notas que manifiestan maldad e inocencia en una relación contrastante entre la flauta y la orquesta, añadiendo participaciones del trombón bajo hacia el final. Esta obra será interpretada por la solista internacional: Sabina Laurain.La música de Darius Milhaud suele estar representada por influencias de origen provenzal y judía, no obstante, en el caso de “El buey sobre el tejado” se añade un tercer elemento lleno de sabor latino: la cultura brasileña. Debido a su estancia en Brasil entre 1917 y 1918, incorporó este exótico elemento a su música provenzal antes de unirse al grupo de talentos denominado “Les Six”.A pesar de la singularidad del título, esta no cuenta una historia sino que es una serie de episodios musicales infundidos con el calor de la samba, el tango, la rumba y el fado; guiados por un estribillo alusivo a una tonada popular brasileña de la época.El compositor más afín y prolífico de la historia musical cuando en materia de danzas y ballet se trata, Igor Stravinsky, compuso la “Suite Pulcinella” gracias a la exhaustiva persuasión de Serge Diaghilev, principal y original impulsor de esta actividad artística.Tras el final de la Primera guerra Mundial, fueron ofrecidas a Stravinsky decenas de partituras con la intención de inspirarlo, tras una selección fácil de estas y agregar un sutil y cómico personaje de la comedia napolitana dell’arte: Pulcinella; fue como nació esta armoniosa suite. Presentada como ballet en 1920 y como suite de concierto en 1922, Stravinsky mantuvo las melodías originales y retocó con ostinatos y notas añadidas.