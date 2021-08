Otorga INE diputación plurinominal a Rogelio "N", aun cuando está preso

Este lunes, por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió otorgar al perredista Rogelio "N", la constancia que lo acredita como diputado federal electo por la vía de la representación proporcional, al señalar que, con base en el principio de presunción de inocencia, a pesar de que éste se encuentra privado de su libertad como consecuencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, sigue gozando de sus derechos político-electorales, pues al día de hoy, no existe una sentencia condenatoria definitiva en su contra.



El INE asignó a Rogelio "N" la segunda diputación plurinominal correspondiente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la tercera circunscripción, señalando que “la posición asumida por esta autoridad electoral, tiene su sustento en que Rogelio "N", fue registrado como candidato, y que dicho registro no fue impugnado en el momento procesal oportuno, y al operar en su favor el principio de presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de todos sus derechos, esto es, ser electo como Diputado Federal por el principio de RP, hasta en tanto, en su caso se emita sentencia condenatoria definitiva”.



Concluyendo que “se determina que Rogelio "N", es elegible para ocupar el cargo a la Diputación Federal por el principio de RP, hasta en tanto medie sentencia penal condenatoria y se determine la suspensión de sus derechos político electorales. Lo anterior, toda vez que, la medida cautelar de prisión preventiva, no otorga certeza para que se dé por acreditada la causal de inelegibilidad prevista en el artículo 38, fracción II de la CPEUM. Por lo que, es dable otorgar la constancia de asignación correspondiente”.



Cabe recordar, que Rogelio "N" fue detenido el 13 de marzo del año en curso por el delito de ultrajes a la autoridad, luego de que un elemento de la policía ministerial lo acusara de rasgarle una camiseta de 330 pesos, así como provocarle “miedo” que le ha causado un daño psicológico, hechos por los cuales la Juez de Control Alejandra Barrientos Castellanos le impuso prisión preventiva por 8 meses, a pesar de que dicho delito no amerita prisión preventiva oficiosa.



A principios del mes de agosto, un Juez Federal determinó que la prisión preventiva en la que se encuentra desde el pasado mes de marzo el exsecretario de Gobierno, Rogelio "N", por el delito de ultrajes a la autoridad, es excesiva e injustificada, por lo que ordenó que siguiera su proceso en libertad.



Sin embargo, días después, el pasado 11 de agosto, le fue ejecutada a Rogelio "N" una segunda orden de aprehensión, esta vez, señalado de “extorsionar” al exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, con la finalidad de que éste hiciera entrega de bienes al gobierno del estado de Veracruz.