Otra mujer asesinada; en Oluta, hombre mata a su pareja y luego intenta quitarse la vida

Una joven de 21 años murió a manos de su pareja sentimental después que éste la golpeara e hiriera con un arma blanca en el interior de su domicilio en el barrio Tercero de la cabecera municipal de Oluta.La jovencita, quien era su segunda pareja, no manifestaba que era agredida físicamente pero la madre de la víctima se daba cuenta y le pidió que dejara al hombre, quien se dedicaba a vender aguas frescas en Acayucan.Trascendió que los familiares de la joven, al inicio de la relación, se opusieron e intentaron evitar que se fueran a vivir juntos pero ambos se aferraron a seguir juntos y a la madre de la joven no le quedó de otra que aceptar, jamás pensó que acabaría en una tragedia.Gregorio “ N”, de 57 años, después de ahorcarla con una cuerda y navajearla, intentó quitarse la vida pero no lo logró aunque se cortó a la altura del cuello, todavía fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Oluta y trasladado al hospital “General Miguel Alemán González” de Oluta-Acayucan.La hermana de la víctima hizo el reporte al 911 y fueron elementos de la Fuerza Civil quienes acudieron a la calle Morelos, Barrio Tercero, del municipio de Oluta.La víctima, Edith Vianey “N”, de 21 años, una joven alegre, que se enamoró y que pensó que su marido cambiaría algún momento, se aferró al amor pese a 36 años de diferencia.El hecho ocurrió en la calle Morelos entre calle Carlos Grossman y camino de terracería que comunica a Oluta con Texistepec, en el municipio de Oluta, al sur de la entidad veracruzana.Gregorio, estuvo casado, tienes hijos mayores de edad, cuya madre de los varones lo dejó por la violencia intrafamiliar que vivía.Cabe mencionar que el presunto responsable del crimen será puesto a disposición ante la autoridad correspondiente.