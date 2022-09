Otra protesta por falta de docentes, en Zongolica

A fin de exigir los docentes necesarios para impartir cinco materias, padres de familia tomaron este lunes las instalaciones de la Escuela Secundaria General “20 de Noviembre”, en Zongolica.Los inconformes explicaron que desde que inició el ciclo escolar los alumnos no tienen maestro para historia, artes, geografía y vida saludable.El director del plantel, Sergio Cid, indicó que ha enviado oficios a la SEV para solicitar los docentes faltantes, pero no ha recibido respuesta.Ante ello, los paterfamilias señalaron que permanecerán con las instalaciones tomadas hasta que les den una respuesta positiva pues son muchas las horas que no tienen los estudiantes y de seguir así tendrán una educación deficiente.Cabe recordar que desde el inicio del ciclo escolar en la región serrana de Zongolica se han presentado quejas por la falta de docentes, por lo que la semana anterior, durante una visita que hizo al municipio de Camerino Z Mendoza, el secretario de la SEV, Zenyazen Escobar García, señaló que se habían liberado 589 órdenes de presentación para educación indígena, por lo que se espera que los docentes comiencen a llegar.