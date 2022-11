Otra psicosis colectiva, ahora en escuela de Poza Rica

Al menos 30 estudiantes de la Escuela Telesecundaria “Cuauhtémoc” en Poza Rica se desmayaron, algunos durante el acto cívico de este lunes y otros en el su de clases.Además, se reportó que al menos otros dos se desvanecieron en la calle cuando eran retirados por sus padres.El director del plantel ubicado en calle Venustiano Carranza de la colonia Ignacio de la Llave, Jesús Araujo López, indicó que los primeros se habrían desmayado aparentemente por no haber desayunado y, la mayoría, por crisis nerviosa.“Nos informan los médicos que se trata de una crisis generalizada, producto de que tuvimos en los honores una niña que se nos desmayó; la llevé a la Cruz Roja, la atendieron y ya cuando regresamos estaba el caos de que otros niños de alguna manera les afectó psicológicamente y, bueno, entraron en crisis y los médicos se están encargando de ellos”, dijo.Asimismo, aseveró que hasta el momento no hay indicios de que los estudiantes se hayan intoxicado con alguna sustancia o se hayan desvanecido por consumo de algún producto.“No hay ningún indicio de que haya algo así, incluso la cooperativa escolar todavía no había entrado en servicio, eran los primeros momentos de los honores a la bandera”, dijo.Añadió que la escuela convocó a los padres y, en caso de así decidirlo, se los llevaran a sus casas ya que, evidentemente, se suspendieron las clases.“No ha sido posible contabilizarlos (al momento), son más de 30 son los que entraron en crisis y desde luego se avisó a los padres de familia de inmediato para que acudieran y sepa cuál es el estado de salud de sus hijos, y si necesitaban que se los llevaran, adelante, para tranquilidad de todos”, refirió en improvisada rueda de prensa.Al lugar a acudieron ambulancias y personal de brigadas de auxilio, así como el alcalde Fernando Remes Garza y el director de salud municipal, Abraham Alamilla, para brindar el apoyo que fuera necesario.Al Alcalde aseveró minutos después de que todo apunta a desmayos por porque los niños no desayunaron, además de una “crisis emocional en otros alumnos, pero, aun así, dijo, se indagará todo los necesario para descartar alguna otra situación.En octubre pasado, cabe recordar, ocurrió un caso similar en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETI) número 67, de Álamo, también en el norte de la entidad.En el plantel, casi 50 alumnos comenzaron a presentar síntomas de aparente intoxicación, desmayándose en el acto cívico, por lo que tuvieron que ser llevados al hospital.Sin embargo, tras diversos análisis clínicos, las autoridades descartaron intoxicación alguna y determinaron que todo se trató de una “psicosis colectiva”