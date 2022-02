Otra vez, falló sitio web de SEV para preinscripciones; le llovieron quejas

Padres y madres denunciaron fallas con el portal electrónico de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en plena jornada de preinscripciones a primer grado de secundaria.Por redes sociales, cabe destacar, la dependencia difundió la dirección electrónica misev.gob.mx, cuando el verdadero sitio es http://mi.sev.gob.mx/ Pese a esto, quienes sí ingresaron al sitio correcto reportaron más errores en el proceso de preinscripción cuando debían pasar a la página del Sistema de Control Escolar, http://ce.sev.gob.mx/ , el cual sí estaba caído hasta el mediodía de este jueves.“No puede ser que este faltal su plataforma, inviertan en mejores servidores”, recriminó un padre por redes sociales, quien intentaba ingresar a Control Escolar.Cientos de quejas le llovieron a la SEV en la publicación que difundió el sitio web incorrecto de las preinscripciones, aunque en la misma se anexaba una imagen con la página correcta.Quienes sí pudieron ingresar al servidor poco después de las 9:00, un mensaje de error de conexión con el servidor detuvo el proceso del registro del o la estudiante.“He logrado llenar el formato 4 veces y ahí me sale conexion perdida con el servidor o no me (da) acceso a las secundarias. Qué falta de respeto hacia nosotros los padres de familia que nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, esta es una muestra de cómo está la educación en el Estado, así de obsoleta igual que su página”, escribió otra madre.Durante el proceso de preinscripción, la Secretaría expone que “la conexión al servidor de SICER se ha perdido” y que no es necesario cerrar la ventana “ya que el sistema intentará una reconexión”.Sin embargo, la reconexión nunca se concreta, o bien, a los usuarios se despliega un nuevo mensaje de error: “El sistema no puede encontrar el archivo especificado”.“Da coraje SEV, no tengo más palabras que decir pues como siempre, se harán de la vista gorda”, comentó otro padre.“En consideración a los miles de padres que tenemos dos horas frente a una computadora esperando que ésta funcione, deberían ampliar la fecha para secundaria. Es un horror la plataforma colapsada”, añadió una madre de familia.“No se vale, muchos padres trabajamos, hemos estado desde la hora de inicio intentando como para que ahora nos salgan con que esperemos la disponibilidad de espacios... No se vale”, agregó una más.