Otra vez rechaza MORENA impugnación contra candidato por Alcaldía de Córdoba

Por tercera vez fue rechazada la impugnación contra la designación del candidato a la Alcaldía de Córdoba por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al considerar que no hay elementos.



Es así que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), de esa fuerza política que preside Ema Eloísa Vivanco Esquide, señaló como infundado e inoperante el procedimiento de impugnación interpuesto por el diputado Rubén Ríos Uribe contra la designación de Juan Martínez Flores.



“El impugnante se encuentra confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma”, señala.



Y es que el legislador local con licencia ha perdido todos los procedimientos legales que ha interpuesto ante su negativa a reconocer que Juan Martínez Flores es el legítimo candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Córdoba.



Cabe señalar que en su impugnación, que consta en el expediente CNHJ-VER-1394/2021, Ríos Uribe no plantea circunstancias que le causen o generen agravios.



“Se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos. No aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la candidatura a la presidencia municipal de Córdoba, Veracruz a el C. Juan Martínez Flores que fue electo”, señala la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.



Por lo anterior y en definitiva, la CNHJ de Morena declaró infundados e inoperantes los agravios denunciados por Rubén Ríos Uribe y dio vista al Tribunal Electoral de Veracruz de su resolución para los efectos legales correspondientes.