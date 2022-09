Otra vez, se abre socavón en puente Palma Sola de Coatzacoalcos

Por tercera ocasión en este año, un socavón se abrió en el puente Palma Sola, este viernes a consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas en las últimas horas.Lo anterior provocó caos vial en la avenida Zaragoza y la vialidad fue suspendida en el carril afectado, por lo que automovilistas se vieron afectados por la situación.Al lugar acudió Protección Civil para acordonar la zona y evitar cualquier incidente, aunque previo al amanecer ya varios automovilistas habían terminado con sus coches dañados.Se informó que el socavón no compromete la infraestructura del Puente, pues el problema radica en la junta y en los lavaderos a los costados que por el paso del tiempo se ha visto dañada.El director de Servicios Municipales, Eduardo Moisés Echazarreta Rivero, informó que en conjunto con personal de la dirección de Obras Públicas a cargo de Arturo Delgadillo Medina, realizaron una revisión a toda la estructura para descartar riesgos mayores que afecten a la ciudadanía.“Vamos a hacer un diagnóstico para ver en qué condiciones están los taludes y tomar decisiones en cuáles de ellos vamos a atacar para que no sea solo un punto, sino detectar si hay más fracturas para reforzar”, comentó.Moisés Echazarreta dijo que de las tres las atenciones que llevan en este lugar desde que inició esta administración, la primera vez fue en la parte inferior, la cual ya no presenta ningún problema, asegurando que actualmente las fallas son en los en los taludes del lado norte y sur.“La estructura del puente como tal no tiene ningún inconveniente, son los accesos al puente y especialmente la cara sur por el fluido que se tienen de las lluvias, que es una pendiente que se tiene sobre Zaragoza y hay afluente de varias calles aledañas provocando una corriente muy fuerte cuando llueve, levantando el lavadero y afectando la losa por la parte de abajo”, explicó.El director comentó que por el momento, para no afectar a los automovilistas y abrir la vialidad a la brevedad, se realiza un muro de contención con costales de arena, para desviar el curso del agua pluvial y así evite hacerse más grande el socavón.Asimismo, se demolió la losa para empezar la construcción de muro de mampostería y de esta forma sellar las filtraciones para poder rellenar correctamente y aplicar concreto.“También vamos a procurar hacer otro lavadero para que ya no llegue el golpe de agua tan fuerte en la parte dañada y baje al canal que está sobre la avenida General Anaya; estos trabajos se estima se lleven una semana ya que tenemos que esperar 72 horas si es que tiramos concreto”, finalizó.