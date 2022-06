Otras tres parejas gays ya están agendadas para casarse en Xalapa

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, dio a conocer que ya hay otras tras parejas del mismo sexo agendadas para contraer matrimonio en las próximas semanas.Tras la modificación al artículo 75 del Código Civil de Veracruz, que permitió las uniones gay sin la necesidad de un amparo; señaló que ya se han acercado otras personas de la comunidad sexodiversa interesadas en casarse."Tenemos tres más agendados (uno la próxima semana y dos para julio), ya ha habido un poquito de interés de la gente, de la comunidad. Se han acercado muchos a preguntar pero todavía no han llevado sus requisitos, sólo han sido las consultas, la información", manifestó.Sobre la posibilidad de que se lleven a cabo bodas igualitarias colectivas, Martínez Corona no lo ve viable, ya que dijo que se trata de un avance hacia la igualdad y hacer casamientos de parejas hetero y gays significaría una segmentación."Hemos visto esa información en redes sociales pero no es información oficial. Nosotros no hemos tenido acercamiento de ningún grupo, de ninguna empresa que se menciona en la publicación que quiera esto", aseveró.El funcionario mencionó que las próximas bodas colectivas se estiman para febrero de 2023, por lo que las parejas, sin importar su orientación sexual, tendrán que pagar los costos normales por el trámite."Si algún interesado quisiera casarse, sí tendría que pagar los derechos que el Ayuntamiento cobra, en este caso la boda en la oficina es de mil 157 pesos, es un precio económico para darle certeza a la familia", aseveró José Luis Martínez Corona.