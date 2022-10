Otro Cabildo, otro pleito: En Las Vigas, Alcalde falla con obras, acusan ediles

Al acusar que la asignación de obras ha sido con poca transparencia y sin aprobación del Cabildo, el regidor único de Las Vigas de Ramírez, Lucio Domingo Landa, informó que ya solicitó la intervención del Congreso del Estado, por lo espera que se auditen las cuentas de la Tesorería Municipal."Yo creo que sería lo mejor (intervenir la Tesorería Municipal), para que funcione bien, nosotros lo que queremos es que realmente hagamos obras, hay muchas cosas que realmente se requieren como es salud y muchas cosas", comentó en entrevista.Y es que aseguró que el Alcalde José de Jesús Landa Hernández, emanado de Unidad Ciudadana y ahora morenista, no entabla un diálogo con él y la Síndica Única, Bertha Margarita Espinoza Córdova, para que entre todos puedan darle respuesta a la ciudadanía que a su decir, demanda mejores servicios y obras en su demarcación."No nos toma en cuenta como debe ser, las actas de las sesiones las hemos firmado bajo protesta, por lo mismo que no hemos estado de acuerdo con esas situaciones. Son ocho obras las que se han licitado, pero realmente las que tienen contratos son cuatro; se han dado banderazos, pero hasta la fecha ninguna se ha concluido. Para nosotros es una parte penosa con la ciudadanía y nos reclaman esa parte, porque lo que quieren es ver beneficio", precisó.Domingo Landa reafirmó que es necesario realizar obra pública y acabar con el retraso que existe desde hace décadas en su municipio, de allí la necesidad de que la Legislatura Local intervenga, ya que son aproximadamente 8 millones de pesos en proyectos de pavimentaciones de calles y drenajes, a los que definió como "chicos"."Se menciona que por nosotros, la síndica y yo, se ha paralizado el ayuntamiento de Las Vigas lo cual no es verdad (...) Yo soy de Morena y la sindica de Unidad Ciudadana, el alcalde ahora ya se pasó a Morena y era de Unidad Ciudadana", refirió.El edil además señaló que podría interponer denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), ante las presuntas irregularidades registradas en la actual administración; lo que ya hizo saber a diputados del Congreso veracruzano.Una vez más comentó que él y la Síndica están inconformes con la forma de licitar y contratar las obras porque no se han firmado, ni son del conocimiento de la población, como tampoco los ingresos obtenidos por las ferias que se han desarrollado en su municipio."Hemos tenido situaciones también como han sido las Feria del Chicharrón y la Feria (del pueblo), de esas salió claramente dinero, fondos y hasta la fecha no nos ha dado resultados de esas cuentas", puntualizó ante los reporteros.Además, externó que su intención es que el Ayuntamiento esté funcionando al 100 por ciento y dar respuesta a los ciudadanos que están esperanzados en el trabajo del Gobierno Municipal de Las Vigas de Ramírez.