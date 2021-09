Otro contagio de COVID en escuela de Veracruz; ahora en Coatepec

Luego de que se revelara que un docente en una escuela de Xalapa dio positivo a COVID , en la misma semana que se regresó a aulas, ahora se informó sobre el contagio de un alumno en la Secundaria General número 1 "Ignacio de la Llave" de Coatepec.Tal situación se confirmó mediante la filtración del resultado de la prueba de laboratorio que se hizo al menor y la carta que los padres enviaron al plantel para informar del contagio.En la carta, los padres explican que su hijo no asistirá a clases presenciales porque dio positivo a COVID, anexando copia de la prueba.Según se refiere, el alumno es del turno vespertino en este plantel que sí optó por el retorno a las aulas Por su parte, padres de familia recriminaron que la institución hizo pública la información sobre el alumno.Un grupo de tutores acudió a las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Educación (SEV) para pedir su intervención tras exhibirse la prueba de antígenos, sin embargo, no fue atendido.Afirman que los derechos del menor afectado fueron vulnerados y esto puede dar pie a que otros adolescentes también sean expuestos y discriminados.Hasta el momento, el plantel no ha emitido ningún comunicado y tampoco ha informado sobre los casos positivos y sospechosos de COVID-19 en alumnos y en el personal docente a los padres.“No han mandado a traer a los padres, esa es otra bronca, deberían mandarnos a traer para que nos pongamos de acuerdo sobre lo que va a pasar con los niños”, expresó un padre.Además, uno de los grados suspendió clases la siguiente semana, ya que una docente de apoyo estuvo en contacto con un alumno cuyo padre dio positivo a la prueba, por lo que la profesora quedará en resguardo para descartar el contagio.Los padres consideraron que los protocolos no son suficientes al interior del plantel y temen que se puedan dar más casos.“No hay una buena sanitización, por eso los padres estamos molestos también, hay niños en observación, aun así, las medidas no son suficientes”, dijo otro padre.Cabe señalar que en la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se considerará violación a su intimidad cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación, ya que los datos de los menores de edad son protegidos y sensibles.Las instituciones sólo estarían obligadas a compartir los datos de menores ante la misma Secretaría de Educación o ante una autoridad competente, como la Fiscalía General del Estado o ante un Juez de lo familiar o Federal.Asimismo, los padres exigieron a la escuela información sobre la modalidad en línea, pues hasta el momento tampoco se les ha informado.“Nos dijeron que serían los martes y jueves pero no nos han comunicado nada, no han mandado el correo y contraseña para poder entrar, tenemos muchas dudas sobre estas clases, nadie se ha comunicado, que nos den informes si darán las clases por línea”, explicaron.Y es que dijeron temer que a los alumnos de esta modalidad no se les den clases virtuales y sólo se les apoye con tareas.“Que nos digan si los maestros darán clases o sólo van a subir la tarea, ya que así entendí en la junta que sólo subirán la tarea en una plataforma, queremos que nos digan ya”.