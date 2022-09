Otro derrumbe en carretera de Zongolica

Foto: Agencia Alerta2

Las lluvias no dejan de causar daños en zonas serranas, tal es el caso del derrumbe que se registró esta tarde sobre la carretera Zongolica-Orizaba a la altura de Atlanca, municipio de Los Reyes.De acuerdo a lo informado por los pobladores luego de las lluvias y al ser una región donde hay manantiales, provocó el reblandecimiento, ocasionando la caída de un alud en ambos carriles.Por fortuna, dijeron, no se tiene registro de daños a personas ni vehículos, aunque en este momento no pueden transitar camiones de carga, autobuses ni unidad de mayor tamaño, con mucha precaución lo tienen que hacer los vehículos pequeños y sólo por un carril que hasta el momento se limpió.Los pobladores que hacen uso de esta carretera, expresaron que esperan, autoridades tanto de Zongolica como de Los Reyes, puedan atender pronto esta situación y quede limpia y libre la carretera en los dos carriles.La línea de transporte público que traslada a las personas de Orizaba a Zongolica lo sigue haciendo, pero con el transbordo de pasaje antes de donde se registró el deslave.