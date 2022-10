Otro Frente Frío llegaría a Veracruz la noche de este martes

El paso del Frente Frío número 4 dejó afectaciones en municipios del sur de Veracruz, sobre todo en Playa Vicente, José Azueta y Agua Dulce, por las intensas lluvias que generó y que ocasionó que ríos como el Tesechoacan, así como San Juan se desbordaran, informó la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado.En entrevista previa a la inauguración del “Segundo Congreso Internacional de Gestión Integral del Riesgo Veracruz 2022”, la funcionaria estatal mencionó que se mantiene un “Aviso Especial” respecto al ingreso a territorio estatal de un nuevo frente.“En este momento tenemos afectaciones en la zona sur, Playa Vicente por ejemplo José Azueta hubo un incremento del río Tesechoacan y San Juan, son esos los que causaron las mayores afectaciones, Agua Dulce también. Se emitió el día de hoy una Aviso Especial precisamente para darle seguimiento al evento meteorológico que viene”, señaló.Mencionó que el nuevo Frente Frío 5 ingresaría a territorio estatal hacia la noche del martes y primeras horas del miércoles, el cual no se prevé muy intenso, sin embargo, se debe estar preparado ante cualquier situación que se pueda generar.“Los frentes fríos vienen y atraviesan todo el Estado, entonces parece que no viene muy grande, esperamos que tengan afectaciones, pero el viento, el norte y el cambio de la temperatura”, dijo y lamentó que la gente a pesar de estar en riesgo, se nieguen a evacuar sus viviendas.“Hacer mucho énfasis en el tema de la evacuación, todavía la gente no quiere salir de sus viviendas, tuvimos comunidades incomunicadas de viviendas en donde se ingresó el agua y la gente no se salió, entonces seguir haciendo hincapié en la importancia de la evacuación oportuna”, finalizó.