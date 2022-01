Otro Frente Frío: “Norte violento” y lluvia, este fin de semana en Veracruz

Lluvias intensas y un norte “violento” afectarán el litoral veracruzano en el transcurso del fin de semana, aunado a una nueva caída de nieve y aguanieve en lo alto del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.Al emitir un Aviso Especial, el Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC) de la Conagua advirtió del avance del Frente Frio número 22 del norte al sur de la entidad, con un alto potencial de riesgo por viento de “Norte” .El Observatorio de la Comisión Nacional del Agua alertó de posibles rachas del “Norte” cercanas a los 100 kilómetros por hora en la línea de costa desde Tuxpan y Nautla a Veracruz y Boca del Río durante el sábado.En el caso de Xalapa, la CONAGUA no descartó posibles rachas de 60 kilómetros por hora, de ahí que recomendó a la población por caída de árboles, ramas, láminas y carteleras publicitarias.Al mismo tiempo, la Comisión Nacional del Agua alertó por un descenso de las temperaturas y heladas en zonas serranas y no descartó la caída de nieve o aguanieve en cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba durante la noche de sábado para domingo.En cuanto a las lluvias, estas alcanzarán los 50 a 75 litros por metro cuadrado en las cuencas del Tecolutla, Nautla, Misantla, Actopan, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá durante el sábado y en menor proporción en el resto de la entidad.Para el domingo, se prevén lluvias intensas en las cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, así como en Los Tuxtlas. No se descartan lluvias “puntuales” u ocasionales con valores mayores.