Buenas noches:Me gustaría exhibir a la patrulla SP-3082, ya que el día 27 de septiembre del presente año me retiraron mi motocicleta porque supuestamente el número de serie estaba alterado. Y aunque mostré factura original y tarjeta de circulación, uno de ellos sólo se reía y decía que eran impresiones que yo mismo había hecho y junto con sus compañeros me pedían 500 pesos “para su caguama”, porque si se llevaban la moto a la Fiscalía ya no se recupera.Anexo fotos de lo sucedido.Atte: E. C.