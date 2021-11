Otros 24 mil menores con comorbilidades serán vacunados en Veracruz

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que serán vacunados contra el COVID-19 otros 24 mil 400 menores de edad entre los 12 y 17 años con comorbilidades en el Estado.Para lo cual, añadió, se tienen nueve hospitales activos y se programarán otros 14 nosocomios, en los que se llevará a cabo el proceso de inmunización hasta el 19 de noviembre.“Esta semana pretendemos vacunar a 24 mil 400 en éstos (centros asistenciales), ya será al final de todo esto que les pueda yo reportar, pero yo veo que en Veracruz la gente ya está acudiendo estrictamente los que tienen comorbilidad”, destacó.En conferencia de prensa desde el gimnasio de la colonia La Lagunilla, en Xalapa, expresó que esta decisión de inocular sólo a los que tienen alguna enfermedad o que las niñas y adolescentes estén embarazadas, no obedece a una cuestión política o que alguien quiera “sacar raja política”.“Esto es serio, es cuestión de ciencia, de médicos y hemos dicho por qué no vacunar a los menores, el doctor Alcocer lo explico muy bien, tenemos que cuidar el desarrollo inmunológico natural de los menores, y obviamente cuando un organismo internacional autoriza la vacunación, se autoriza y el Gobierno hace el esfuerzo, y gracias a que el pueblo paga impuesto, tenemos los recursos y compramos la vacuna y a vacunar siempre y cuando también a nivel internacional existan las condiciones”, precisó el funcionario federal.Reiteró que a partir del 19 de noviembre se abrirá la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para que los jóvenes entre 15 y 17 años que no tengan alguna enfermedad, se registren para ser inoculados contra el Coronavirus; estimando que conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), serían unos 5 millones los que podrían ser atendidos.Recordó que tal como lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, el riesgo de sufrir un cuadro grave de COVID-19 es muy bajo en menores de 14 años, por eso es que se decidió que desde los 15 se pudieran inmunizar.“Por este tramito se decide que se empiecen a vacunar los menores adolescentes, pero esta tasa de mortalidad que se incrementa no piensen que está disparada, ni siquiera la enfermedad COVID es la prioritaria”, precisó.A su decir, hay otras enfermedades como las agresiones, los accidentes, el suicidio, los tumores malignos, las enfermedades cardíacas, las malformaciones congénitas que están sobre la tasa de las personas que en este grupo etario han muerto al infectarse de SARS-CoV-2.“Sin embargo, como ya está la autorización de la vacuna para este segmento y como con un gran esfuerzo del pueblo y de nuestros negociadores, sí hay vacuna Pfizer que es la que está aprobada, se va abrir a esta edad entre 15 y 17 años sin comorbilidad y seguiremos vacunando de 12 a 17 con comorbilidad”, aclaró una vez más.Reiteró que es importante que los adolescentes se inscriban en la plataforma porque eso ayudará a preparar toda la logística y a saber por dónde empezar y en dónde hay más registrados para vacunarse voluntariamente.Sobre la no asistencia de los menores que ya se habían inscrito en la página de la Secretaría de Salud y no acudieron por su dosis, indicó que este fenómeno es relativo en el Estado, donde ya se han vacunado más de 30 mil.“La verdad es que los registros médicos, lo que he logrado percatarme es que los hospitales federales, los mismos médicos convocaban a sus enfermos de comorbilidad y aunque estaba la tabla muy clara a la hora de reforzar cuando alguien se escribía en la plataforma no había soporte médico”, especificó.Añadió que ahora que se abrió la vacunación a menores entre los 15 y 17 años en general, será posible que más acudan a aplicarse el biológico, y apuntó que próximamente se dará la información de las fechas y lugares donde serán atendidos.“Sigue estando la oferta de atención médica de valoración por parte de los médicos de SESVER y de IMSS Bienestar quién es el que da la atención para que no tenga el tema resuelto”, refirió Huerta Ladrón de Guevara.Al acotar que la prioridad es seguir vacunando a mayores de 18 años, indicó que a partir del 22 de noviembre se aplicarán segundas dosis de AstraZeneca en ocho municipios: Tantoyuca, Pánuco, Álamo, Papantla, Poza Rica, Cosamaloapan, Acayucan y Minatitlán.“Se suman otros 46 que estaremos vacunando entre el 22 y el 29 de noviembre en este plan de priorizar primero a los que no se han vacunado mayores de 18, priorizar a los que van por segunda dosis”, destacó el delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado.