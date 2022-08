Pablo Escobar fue miserable, su vida no fue glamour, dice hijo del narcotraficante

Pintar como “llena de glamour” la vida del narcotraficante y terrorista colombiano Pablo Escobar Gaviria, como lo hacen productores de televisión, no es más que un mal ejemplo a los jóvenes, pues la criminalidad no es el camino a seguir para el éxito y la felicidad, expresó el hijo de dicho personaje, Juan Pablo Escobar Henao."Este glamour con el que han decorado estas series, ha hecho creer falsamente a la juventud que el camino de la criminalidad es la senda que bien podrían elegir, pero no debe de ser así, pues trae profundos dolores a las familias y al país entero", dijo.Enlazado a través de videollamada en la rueda de prensa para presentar la conferencia "Escobar: Una historia para no repetir" el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de Orizaba, pidió no acostumbrarnos a la violencia, ni a la corrupción, a la falta de valores humanos."Mi padre fue tristemente el ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer. Yo fui uno de los críticos de la vida de mi padre, y entendí que ese no era el camino que quería para mi persona".Aclaró que la decisión de Escobar por dedicarse al crimen fue propia, pues sus abuelos le dieron un buen ejemplo a su padre. Su abuelo era campesino y su abuela maestra rural."No era tradición de la familia, no había un origen de narcotráfico. Quiero compartir con los jóvenes mexicanos todas las situaciones que me llevaron a tomar plena conciencia de que el camino de la criminalidad, no es el camino a seguir. Tristemente mi padre fue de los peores ejemplos que tuve en casa".El arquitecto de profesión dijo que todo lo visto en su hogar le permitió darse cuenta del grave daño que se le provocaba a la sociedad civil así como las instituciones democráticas, por eso emprendió un camino muy diferente en su vida.Asimismo, dijo que a pesar de todo el dinero que tuvo su padre, no pudo comprar su felicidad."El sólo se ve feliz en las pantallas de televisión y como los guionistas lo han proyectado y una juventud incauta que no es autocrítica, piensa que estas historias son verdad. Pero a mi papá no le alcanzó todo el dinero del mundo para comprar un minuto de tranquilidad, ni de felicidad, ni de libertad, toda esa fortuna que amasó, lo único que le trajo a su vida fue miseria".