Pablo Escobar tenía dinero pero sólo disfrutó el 10% de su vida, afirma su hijo

"Hijo: valiente es quien no la consume", esa fueron algunas de las frases que Pablo Escobar Gaviria, le dijo a su vástago Juan Pablo Escobar Henao ahora Sebastián Marroquín para que no consumiera drogas, al menos así lo platicó esta noche ante cientos de personas en una conferencia en Orizaba.Ante un Teatro Metropolitano lleno, el hijo de Escobar, relató que nunca le faltó el amor, porque su padre lo educó con valores, aunque no le daba ejemplo por fuera. "Mi padre nunca me invitó a formar parte de su organización criminal, me pedía que me esforzara a estudiar".Pero, dijo el conferencista, que estaba seguro que si le decía que quería seguir sus pasos le hubiera ayudado, "pero vine a este mundo para elegir otra historia diferente al legado de mi padre. Mi papá fue cariñoso conmigo, pero por el otro lado había gente que quería hacer negocios con él, la sociedad quiso invertir en el negocio del narcotráfico".Añadió que su papá nunca pensaba en las consecuencias de sus acciones, aunque estas afectaron a su familia, quien al igual que él estuvo escondido en diferentes sitios y sin poder disfrutar de todo lo que Pablo Escobar consiguió en su carrera delictiva.Dijo que aún y cuando tuvo mucho dinero su padre y que estaban llenos de todo, al final estaban llenos de nada. "Cuando era pequeño, caían más dólares de las piñatas que dulces y eso era cotidiano para nosotros, había muchas cosas que teníamos pero no disfrutábamos".Y aunque hubo gente que lo admiraba porque la ayudó, ese dinero estaba manchado de sangre y dolor, "el dinero estaba tan manchado de sangre que me pregunto si eso puede considerarse ayuda".Sebastián Marroquín, acentuó que las series de las diferentes plataformas, manejan a un Pablo Escobar que vivía al 200 por ciento la vida, pero la verdad es que él disfrutó sólo el 10 por ciento. "En las series no se le ve pasando mal a mi papá, pero mi papá aunque tenía mucho dinero vivía en la miseria porque no tenía libertad, estaba a veces escondido en sitios donde había goteras, no había suelo, mi padre sólo disfruto el 10 por ciento de la vida".Finalmente enfatizó ante el público, que la vida de su padre nunca fue un caso de éxito, "no entiendo cómo se le sigue glorificando aún y cuando es criminal".