Este miércoles será la primera transmisión del año de “Ex Libris”, a las 18:00 horas, desde la página de Facebook @IVECFerias, programa en que será la presentación del libro Noche lúgubre, de Pablo Ricardo Silva Guadarrama y publicado por Independently Published.



En esta charla, organizada por el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), participará su autor, quien también ilustra el ejemplar. La actividad se realizará únicamente durante este día, la versión electrónica estará disponible para descarga gratuita en formato KDP a través de la plataforma Amazon.



Esta novedad editorial vio la luz en noviembre de 2020 y se presenta por primera vez.



El libro entreteje una historia durante la noche, cuando los recuerdos de infancia invaden a una mujer: “Sólo el silencio atesora mis lágrimas, porque en el silencio reside mi recuerdo más feliz. Esto me motiva a escribir: hablarte de mi amistad con él. Es una historia de aventuras, risas, disfraces, animales y la temible muerte que nada perdona”. Los recuerdos se avecinan a través de los sonidos que, transformados en susurros, rondan sus oídos. Será una noche lúgubre, llena de terroríficas ilusiones y de efímeras verdades. Se trata de una historia ilustrada para entender las sensaciones causadas por la muerte, en una remembranza íntima de un pasado lejano cuya sombra permanece indeleble en la memoria.



Pablo Ricardo Silva Guadarrama es egresado de la licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa, titulado con la tesis Laura Méndez de Cuenca: poesía en impresos en el siglo XIX, aprobada por la maestra Alma Irene Mejía González, en el año 2019. Cuenta con experiencia en corrección editorial y formación de textos académicos; ha publicado diversos artículos literarios en la revista Universitaria, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México.



Sigue la transmisión de Ex Libris este miércoles 13 de enero, a las 18:00 horas, desde la página de Facebook @IVECFerias. Si deseas conocer más información sobre el autor, visita https://izt-uam.academia.edu/PabloRicardoSilvaGuadarrama . También te invitamos a consultar la página www.ivec.gob.mx para conocer todas las actividades que el IVEC ha preparado durante el mes de enero.