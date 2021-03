Paciencia, xalapeños: todavía no hay fecha para llegada de vacunas a la Capital

Este martes inició la vacunación anti COVID-19 de adultos mayores en un total de 17 municipios, además del puerto de Veracruz, la jornada se programó para municipios como Agua Dulce, Perote y Jamapa.



Otros cuatro arrancarán en esta misma semana, informó el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien aclaró que aún están pendientes de confirmarse las fechas para la ciudad de Xalapa.



“Iniciamos en 17 de los 21 proyectados para esta semana y están instalados. Se abrió Perote, Agua Dulce, Carlos A. Carrillo, Cuitláhuac, Jesús Carranza, Mariano Escobedo, Chinampa, Filomeno, Zozocolco, Lerdo; Chontla, Tepetzintla, Jamapa, Tenampa. Acultzingo, Totutla, Astacinga y quedaron para mañana los municipios de Yanga, Tancoco, Naranjal".



Agregó que en caso de la Capital de Estado, "estamos esperando uno de los más importantes, que es una gran ciudad, Xalapa".



Explicó que según las zonas se repartieron las vacunas, en áreas urbanas se distribuyó la Pfizer y en rurales la Sinovac.



En Perote, se destinaron 6 mil 500 dosis, mientras que en Agua Dulce 5 mil 900, de la farmacéutica Sinovac.



"Dependiendo el municipio, las características climatológicas y de vacunación es lo que determina la vacuna, la Pfizer está destinada más a las zonas urbanas porque requiere grados de ultra congelamiento, a diferencia de la Sinovac que es para aspectos rurales".



En el caso de Veracruz, se está aplicando la vacuna Pfizer.



No es necesario madrugar



Por otra parte, el “superdelegado” explicó que la cobertura de vacunación para los adultos mayores en el puerto de Veracruz está garantizada, por lo cual no es necesario que acudan desde una noche antes a formarse afuera de los módulos.



Recordó que el plan de vacunación para las ciudades grandes es de 10 días por orden alfabético y al final para los rezagados pero de ser necesario, se ampliarán las jornadas de aplicación.



"Va a estar los días que sea necesaria la vacunación, hay una organización por letra de abecedario, una cantidad de días predeterminados que tenemos calculados pero si fuese necesario, lo importante es que los ciudadanos sepan que hay suficiente vacuna para todos. Vamos a un plan de 10 días pero si es necesario más días, estaremos".



Lamentó que durante la noche previa, alrededor de 200 personas, en su mayoría familiares de los adultos mayores, llegaron a formarse al modulo del Club de Leones.



"Subrayo los de 200 que acudieron a dormir indebidamente a mi punto de vista, aunque los respeto y tengo que reconocer que lo hicieron de manera que se organizaron muy bien, decir que fueron 200 de 60 mil, el porcentaje es el .005 por ciento de esa cantidad, el resto de los ciudadanos están acudiendo conforme a la convocatoria".



Finalmente, señaló que en caso de que en un día no se alcance a vacunar a las personas que lleguen, se les reagendará para los últimos días.



"A las 5 de la tarde hacemos corte y les decimos que les toca otra fecha, dependiendo cada caso, para las fechas que le corresponda y si alguien es rezagado, se les mandará a la fecha para el rezago".



Aseguró que las más de 60 mil dosis serán suficientes para la vacunación exclusivamente para habitantes de Veracruz.