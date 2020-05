Pacientes con VIH/SIDA reciben el medicamento de 2 o 3 meses para evitar exponerlos

Las personas que se atienden con VIH/SIDA en los CAPASITS del país están recibiendo sus medicamentos hasta para tres meses, esto como estrategia para protegerlos de la transmisión del COVID-19, apuntó la integrante del Grupo Multisectorial, Patricia Ponce, quien dijo que espera que por la epidemia no vaya a ver desabasto.



"CENSIDA determinó que se les entregaran medicamentos para dos o tres meses, es decir para que la asistencia a los CAPASITS se redujera; entonces las personas que están apegadas a su medicamento pues se les está entregando de esta manera y esperamos que por lo largo de la contingencia no vaya a ver desabasto".



Así mismo, quienes acudan en este momento a estos centros, sólo serán aquellos que vayan de primera vez, es decir las personas que son detectadas y que van a integrarse y ser evaluadas.



De igual firma, dijo que desafortunadamente se canceló pero era necesario, la toma de muestras de carga viral y CD4. Y es que es importante hacer estos estudios cada seis meses para saber el estado serológico del paciente.



"Se suspendieron para evitar las aglomeraciones porque el día de la toma de muestras llega mucha gente. Esperemos que esta medida que es necesaria no afecte y claro no olvidamos que estamos en una emergencia".



Insistió que ojalá los medicamentos que se otorgan a estos pacientes no vayan a escasear, pues sería muy preocupante.