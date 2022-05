Padre de familia señala anomalías de Directora de Telesecundaria, en Xalapa

Buenos días:El día de hoy martes, a las 8:00 horas, al acudir a dejar nuestros hijos a la escuela telesecundaria “Jaime Torres Bodet” con clave de trabajo 30DTV1225D, nos percatamos que la directora Aribel del Rocío Morales Reyes, quien se confabuló con algunos padres de familia (como siete), “tomó” su propia escuela para pedir la reinstalación de un docente acosador, quien ya fue separado de su cargo y busca protegerlo, así lo dijo Gaspar Ramírez, nuevo supervisor de la zona 77, quien llegó a mediar la situación desde el miércoles pasado; él se va a hacer cargo de ésta que pertenece a dicha supervisión escolar.Cabe mencionar que en una reunión, algunos padres de familia exigían el despido de algunos docentes conflictivos y acusaron que hay papás conflictivos, a los cuales llaman así por hablar con la verdad y señalar el mal actuar de la Directora, ya que no es la primera vez que ella hace escándalos al hacer peticiones desagradables contra profesores que no cuadran en su perfil de chantaje y corrupción; cabe mencionar también que ya ha golpeado a algunas niñas en el pasado, de lo que ha quedado impune, pues por miedo no denuncian y se quedan tan sólo con el coraje y la angustia de no poder hacer nada.El día de hoy fue una clara muestra de lo que es capaz esta Directora tan sólo para poner en mal a algunos padres y docentes y todavía se burla de los padres que se inconforman porque al parecer todos los supervisores que han pasado por esa escuela tapan todas sus fechorías, lo mismo que sus representantes sindicales y a nosotros los padres nos ignora y nos humilla riéndose de nosotros al sentirse respaldada por sus superiores.Hace cuatro años nos exigió una cooperación para un domo, el cual nunca se terminó y quedaron expuestas las varillas en la explanada. Ese dinero desapareció en sus manos sin dejar rastro y hasta ahora no nos ha dicho dónde está. Cabe mencionar que la cooperación fue de 250 pesos por hijo que estudiara en esa escuela y juntó más o menos 100 mil pesos.Por ello, se solicita al Gobierno y a las autoridades educativas que sea destituida inmediatamente la directora Aribel del Rocío Morales Reyes para así llevar a nuestros hijos a la escuela con tranquilidad y así también se acaben los delitos cometidos en esa escuela por parte de ella.Muchas gracias.Atentamente,Rafael Lozano Ramírez.