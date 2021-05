Padre de familia xalapeño, en desacuerdo con el regreso a clases presenciales

Alcalorpolitico.com:



Apreciable medio, espero contar con su amable apoyo. A la opinión pública realizo el siguiente mensaje.



Soy padre de familia en la ciudad de Xalapa; tengo dos niños, uno en primaria y otro en secundaria. Por este motivo me acerco a su medio para manifestar mi rechazo total al regreso a clases presenciales, ya que, por mi parte, no enviaré a mis hijos a sus respectivas escuelas.



El señor Gobernador en turno dio la orden de que regresemos voluntariamente a clases presenciales. Sin embargo, me encuentro acudiendo a los hospitales por cuestión de salud y todavía hay muchísima gente infectada de Coronavirus, que hay que decir ES MORTAL.



Es increíble que nos dé una fecha muy próxima como el 26 de mayo para un regreso a clases presenciales, donde nuestros hijos estarán en riesgo de contraer ese virus. De hecho, la vacuna sabemos todos que no nos garantiza 100 por ciento nuestra seguridad.



A mi parecer, deberíamos de esperar por lo menos al próximo ciclo escolar para comenzar a organizar y tener un plan de cómo regresar a clases presenciales, no nada más al “ahí se va” y como se pueda. Muchos padres de familia desgraciadamente miran las escuelas como guarderías, donde sólo se va a entretener a los niños y a los docentes los ven como nanas, cuando la escuela es un lugar serio donde nuestros hijos van a adquirir conocimiento.



Por otro lado, después de recorrer algunos hospitales y clínicas de Xalapa, llegué a mi domicilio que es casa de todos ustedes y por la noche me comencé a sentir mal, me duele mi cuerpo y mi garganta. Imaginemos la situación en una escuela llena de niños y profesores. El riesgo será muy grande, motivo por el cual mis hijos no irán a la escuela hasta el próximo ciclo, mínimo.



Por su atención, muchas gracias.