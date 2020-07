Padre de joven asesinada felicita al Gobierno de Veracruz por lucha contra feminicidios

El padre de la joven Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche reconoció el respaldo del Estado y el trabajo de la Fiscalía General de Veracruz para ubicar y detener al presunto asesino de su hija, crimen suscitado en agosto de 2019, en Minatitlán.



Por medio de una carta abierta que publicó en su cuenta de Facebook, Armendáriz Martínez destacó las acciones que realiza el Ejecutivo estatal para hacer frente a la situación que representa el delito del feminicidio.



Es por lo anterior que, a casi un año de los hechos, se logró la captura del presunto responsable de la muerte de su hija, tras acciones de inteligencia de la Fiscalía, así como el ofrecimiento de una recompensa a quien diera información para ubicar a Aldo “N”.



Es así que, tras la detención del presunto asesino, esperan se aplique la ley y se haga justicia, para que el crimen de Silvia Jazmín no quede en la impunidad.



“Es grato ver en la rendición de cuentas diarias de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz avances significativos en carpetas de investigación abandonadas en administraciones anteriores y que ahora están siendo atendidas correctamente. Felicitación sincera por ese gran liderazgo demostrado hasta la fecha en la procuración de justicia, esperemos sigan por ese camino y no bajen la guardia, aun ante los imponderables que ocasiona esta interminable pandemia mundial”, se lee en el mensaje.



Y es que se destaca que se pudo demostrar la presunta responsabilidad del asesino, razón por la cual el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 5 meses.



“Reconocimiento especial por el visible y demostrado involucramiento de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, actuando con plena congruencia, empatía y sensibilidad en el compromiso de cero tolerancia e impunidad para con todos los delitos graves, en particular en los feminicidios y cualquier tipo de violencia hacia las mujeres”.



Para finalizar, solicitó que en las diferentes etapas subsecuentes del proceso de vinculación, se prosiga trabajando hasta lograr la #JUSTICIAXSILVIAJAZMIN y la sentencia correspondiente y que a su vez no se olviden de todas las víctimas de violencia de género, “hoy por todas ellas y mañana por ninguna otra #TUNOMBREPUDOSERELMIO, hemos encontrado el sentido del porqué de la partida de Silvia Jazmín y siempre solicitaremos #NIUNAMAS, #NIUNAMENOS, el camino no es fácil, poco a poco esperamos se logre la justicia final esperada”.