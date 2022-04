Padre niega haber sustraído a su hijo, como madre acusa; el niño sufría maltratos, asegura

Michel Alejandro González Fernández, a quien su expareja sentimental, Gloria Martínez Mortera, acusó de sustraer a su hijo cuya identidad es reservada, negó dichas afirmaciones y por el contrario, indicó que lo "salvó" de las agresiones que sufrió por parte de la nueva persona con la que ella mantiene una relación amorosa.En conferencia de prensa, Michel reconoció que no cuenta con la patria potestad del menor. Sin embargo, dice que actuó de esa manera luego que recibiera una llamada de su hijo donde le exponía lo que había sufrido, por lo que decidió moverse de Quintana Roo a Coatepec para ver cómo se encontraba y, tras confirmar lo narrado por el pequeño, decidió ir a poner la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE)."Mi hijo no fue sustraído como lo refiere Gloria Martínez Mortera, por el contrario, fue rescatado por mí y salvado de sus agresores, pues la llamada de auxilio de él me refirió de los golpes y malos tratos de que es objeto por parte de sus agresores, esto es, por parte de la pareja sentimental de su madre y de ella misma; solicito a usted señor gobernador de su apoyo, para hacerle justicia a mi hijo", comentó.González Fernández reiteró que su hijo tiene derecho a una vida libre de violencia y a no ser violentado ni golpeado por la pareja sentimental de su excónyuge."Con motivo de los hechos denunciados, la autoridad se abocó a su conocimiento e investigación, disponiendo llevar a cabo tantas y cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan y que las mismas sean sancionadas conforme al derecho", externó el padre del menor.Rechazó también lo dicho por Martínez Mortera días atrás, referente a que estaba siendo favorecido por la titular de la Fiscalía en Coatepec, pues según él no ha tenido ningún tipo de acercamiento con la funcionaria ministerial."No se debe de perder de vista que aquí se ha cometido un delito pero el delito no lo he cometido yo por haber rescatado a mi hijo de sus agresores; quienes lo cometieron son Gloria Martínez Mortera y su pareja sentimental, quienes de manera cobarde y artera, abusando de su fuerza y situación, violentaron y agredieron a quien no tiene ni la fuerza ni la edad para resistirse", insistió."La agresión de que fue objeto no fue única, en el pasado también las hubieron, seguramente tanto tú, Gloria Martínez Mortera, como tu pareja sentimental negarán los hechos denunciados, como también procurarán alegar que lo dicho de manera directa por mi hijo ha sido producto de aleccionamiento previo, que se le indujo todo lo que él ha manifestado pero sabes perfectamente bien que mi hijo no miente, que a pesar de su edad es honesto y un chico muy valiente", puntualizó.Finalmente, reiteró que como padre ha acudido y obrado en consecuencia, por lo que puso en conocimiento de la situación a la autoridad correspondiente quien, en cumplimiento a la norma legal, ha actuado cuidando en todo momento la seguridad e integridad del menor.