Padres acusan casos de bullying en primaria Héroes de Nacozari, en Xalapa

Para denunciar acciones de bullying cometidas en contra de sus hijos por alumnos de grados superiores, padres de familia de la Escuela Primaria Héroes de Nacozari de esta capital se manifestaron en las afueras de la misma institución para exigir la intervención de las autoridades educativas, porque en el plantel no se hace nada por controlar este problema.



Ariza del Moral, una de las madres afectadas, dio a conocer que su hijo, como a otros del primer grado son agredidos por sus compañeros de grados superiores “y las autoridades del plantel no hacen nada por controlar esta situación”.



Explicó que esta situación se agravó porque el miércoles pasado un alumno de un grado superior sin motivo alguno agarró a golpes a su hijo, lo tiró al piso y de los golpes que recibió le rompió el diente y el labio.



“Otras madres de familia han tenido el mismo problema de comportamiento de este niño y a pesar de que las autoridades educativas tienen conocimiento del problema no han hecho nada por remediarlo. Nuestros hijos le tienen miedo, porque ya es incontrolable la situación”, añadió.



Por tal motivo, exigieron a las autoridades de la SEV su intervención y soluciones de manera inmediata este problema, antes de que ocurra una situación que lamentar.



Por esta situación, el grupo de alumnos mencionado no tuvo clases este jueves, en espera de que las autoridades de la SEV atiendan el problema, los demás grupos, no fueron afectados en sus clases.