Padres acusan regreso “obligatorio” en Secundaria Técnica 88 de Minatitlán

Padres de familia de la escuela Escuela Secundaria Técnica (ETI) 88, en Minatitlán, se inconformaron por el prácticamente obligatorio regreso a las aulas que dictó la dirección del plantel.



En el marco del arranque del Ciclo Escolar 2021-2022, los padres señalaron que el director Miguel Ángel Castillo Sánchez no tomó en cuenta sus peticiones u opiniones con respecto a las clases, además no les informó de los procedimientos pertinentes.



Dijeron que durante estos meses ha ignorado las peticiones de reunión con los padres de familia que no están dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela por la grave crisis sanitaria que se vive.



"Queremos que salga, que nos dé explicaciones si es que realizó algún censo sobre quiénes las tomarían de manera presencial y quiénes de manera virtual", insistió una madre de familia.



Luego de la protesta afuera del plantel educativo ubicado en la Colonia Hidalgo, se llegó a un acuerdo de que en dos semanas se valorarán los procesos y protocolos sanitarios y se tomarán de nueva cuenta decisiones.