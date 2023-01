Padres de alumnos de escuela de Tepetzintla vuelven a bloquear carretera

Por segundo día consecutivo, padres de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 52 continúan con la “toma” de la carretera Alazán-Canoas, eso debido a la falta de respuesta por parte de la SEV ante la falta de docentes y presuntas irregularidades por parte de la sociedad de padres de familia.Los inconformes siguen exigiendo la respuesta a sus peticiones. Mientras transcurren las horas ninguna autoridad ha logrado destrabar el problema, provocando molestias entre los viajeros que se encuentran varados.“Estaremos aquí el tiempo que sea, no nos vamos a mover hasta que alguien nos atienda. Aquí no hemos visto resultados. Por el momento, Política Regional sólo toma datos pero no hay solución. Son más de 210 alumnos afectados, ninguna autoridad, nadie nos está apoyando, sólo tenemos a Guardia Nacional, Policía Municipal o Fuerza Civil, de parte de Política Regional nada. Ayer nos decía una persona que hay un delito contra nuestros hijos que no reciben educación y es algo grave. Que bajen los de la SEV y escuchen las inconformidades. Hasta que no bajen, nosotros no vamos a liberar el tramo”, advirtió un padre inconforme con la situación de la institución escolar.Estas condiciones del cierre de la carretera han generado que se obstruyan las operaciones que normalmente hacen las rutas de transporte público, limitando de igual forma la producción de varios sectores que requieren transitar por la vía de Alazán-Canoas.Por otro lado, viajeros se han manifestado sobre las complicaciones viales por esta protesta, “es muy injusto. Estas personas del Gobierno ya deberían atender el asunto. Entre ayer y hoy estoy perdiendo varias horas de tiempo, y lo peor es que no hay ruta alterna. ¿Por qué es tan difícil atender esta situación? Ojalá alguien de Gobierno baje y les resuelvan. Por el momento ya llevamos más de 3 horas aquí sin movernos”, refirió un transportista que se traslada por esta ruta de la Huasteca.