Padres de alumnos de secundaria bloquean la carretera en norte del Estado

Un grupo de padres de familia de este lugar bloquearon la tarde de este miércoles la carretera federal 127 Alazán-Canoas, con lo que impiden el paso en el trayecto de Potrero del Llano, municipio de Álamo, hacia Tantoyuca y Pánuco, en el norte de la Entidad.Se trata de padres de estudiantes que acuden a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 52, de la cual exigen la destitución del director por presuntas irregularidades, además de que piden a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que se designe subdirector y la presencia permanente de maestros, pues señalan que sus hijos se ven afectados por constantes cambios de plaza entre docentes.Cabe mencionar que el lunes de esta semana los paterfamilias tomaron el plantel, pero ante la mula respuesta a sus demandas decidieron cerrar la carretera a la altura de la zona conocida como Texisco.De acuerdo con reportes, el caos vial se ha incrementado con largas filas en ambos lados del punto cerrado, con decenas de vehículos varados desde poco después del mediodía, en tanto que elementos de corporaciones policiacas hicieron presencia únicamente para resguardar el orden.Se espera el arribo de funcionarios de la Delegación Regional de la SEV con sede en Tuxpan para buscar el diálogo y que se reabra la carretera que permanece bloqueada con ramas, piedras, troncos y una valla humana.Los quejosos manifiestan que llevan varias semanas esperando una respuesta a sus demandas, inclusive han dado aviso a personal de gobernación en Tantoyuca, pero desafortunadamente sus demandas no fueron atendidas, decidiendo tomar la carretera y perdurar de ser necesario varios días."Queremos que nos entiendan, tenemos, muchos días esperando una respuesta, pero no viene nadie, ni de política regional y menos de la SEV, al contrario, nos quieren dar atoles con el dedo, y no se vale, nosotros somos gente pensante, gente inteligente, y creemos que se nos puede apoyar, todo es posible, llevamos con este problema desde hace mucho, y desde el lunes estamos pidiendo que se nos solucione, desde aquel día tomamos la escuela y seguimos en pie de lucha; nuestros hijos están perdiendo clases, pero no hay maestros suficientes, y esos que cubren la plaza no acuden, no son suficientes, sin embargo, están cobrando y el problema ya llevamos arrastrándolo de años, y por ese se presenta esta situación, rogamos a todos nos comprendan" exclamaba un padre de familia que es parte de la manifestación.Mientras tanto, elementos de Guardia Nacional y demás corporaciones son los únicos que acuden para tomar conocimiento de los hechos, pero los manifestantes no se prestan al diálogo "hasta que una autoridad competente atienda sus demandas".En un pliego petitorio ubican una serie de demandas dirigidas a los representantes de la SEV; ausencia de personal docente, irregularidades que provocó una supuesta asociación de padres de familia que tomo protesta en diciembre, presuntos malos manejos de los recursos por parte de la misma, la falta de mantenimiento de la escuela, ausencias de un subdirector y la perdida de clases que perjudica a la comunidad estudiantil.Por su parte, los afectados que continúan varados en el tramo carretero, piden la intervención de las autoridades de educación e inclusive algunos que se dirigen a Tantoyuca convocan al subsecretario que es oriundo de la ciudad para que pueda intervenir desde la ciudad de Xalapa.